145倉鼠遭人道毀滅　政府修例「加辣」　拒交動物可罰1萬元囚半年

本港今年初出現懷疑倉鼠傳人的新冠肺炎個案，政府下達「滅鼠令」，鼓勵市民交出家中倉鼠，並在涉事寵物店人道處理逾千小動物。食衞局局長陳肇始表示，截至3月底共「人道處理」145隻主人棄養的倉鼠，政府早前已修訂《預防及控制疾病規例》，並將罰則「加辣」，衞生主任可命令擁有人交出包括動物在內物品，違例者罰款1萬元及監禁半年，新修訂已於3月31日生效。



+ 13

食衞局局長陳肇始昨日（6日）透過立法會書面答覆，回應立法議員張國鈞提問，陳肇始指出，自今年1月17日，本港有寵物店店員確診新冠肺炎，及後寵物店倉鼠樣本對病毒測試呈陽性反應，經徵詢專家意見，強烈呼籲市民將指定日子購買的倉鼠交予漁護署作人道處理，至3月底，共有145隻倉鼠由主人放棄飼養並交漁護署處理。

+ 4

陳肇始指，根據《預防及控制疾病條例》（第599章）及《預防及控制疾病規例》（第599A章），如衞生主任有理由相信，任何物品（包括動物）受指明傳染病感染，或可能曾受指明傳染病感染，該衞生主任可命令就該物品執行任何疾病控制措施，或將該物品銷毀。妨礙或協助他人妨礙衞生主任行使權力或執行職能即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5,000元及監禁兩個月。妨礙或協助他人妨礙衞生主任行使權力或執行職能即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5,000元及監禁兩個月。

政府早前修訂《規例》，包括明確訂明有關物品（包括動物）擁有人須按衞生主任指示交出物品，並把不遵從有關指令訂明為罪行及引入罰則，違例者一經定罪，可被判處罰款1萬元及監禁六個月。有關的修訂已於3月31日生效。