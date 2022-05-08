特首選舉｜馮驊冀1.5小時完成點票　6選委登記竹篙灣投票

【特首選舉2022】特首選舉今早（8日）9時至11時半進行投票，選舉管理委員會主席馮驊，早上8時半左右巡視完灣仔會展主票站後，表示一切準備就緒，提醒選委留意今早交通或較繁忙，無論自行駕駛抑或乘搭公共交通工具都要預留時間，必須在11時半前到達會展一樓票站方能趕及投票。

至於供檢疫隔離選委預約使用的竹篙灣票站，馮驊指，截至今早7時半，共6名選委登記會使用。據了解，包括今早才由加拿大抵港的前立法會議員潘佩璆、以及測量師學會前會長何鉅業等。



竹篙灣選票將運往會展一併點算

馮驊呼籲選委，按照各自所屬五個界別的建議投票時間入場，以減少人流。他指今次選舉已增派人手點票，根據上一次選舉經驗，點票工作約在選舉結束後一個多小時完成，希望增加人手及簡化程序後，點票同樣可在約1個半小時左右完成。他重申，選舉投票以不記名方式進行，選票不會有紀錄或記認，否則會被裁定無效。

馮驊強調所有選舉過程保密，呼籲選委進場後不能互通消息或使用電子器材，建議進場前關掉流動電話。至於竹篙灣的隔離及檢疫票站，投票時間較短，由早上9時至10時半。選票放進票箱後會上鎖，經大型紫外光消毒機消毒後，將運往會展一併點票。