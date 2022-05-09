李家超：市民享各種自由但不可違法　梁君彥料換屆前完成架構重組

候任特首李家超今日（9日）早上與現任特首林鄭月娥會面商討交接工作後，分別拜會終審法院首席法官張舉能及立法會主席梁君彥。

他中午到立法會與梁君彥會面，二人以碰臂打招呼。梁君彥指，立法會將全力配合交接工作，雙方仔細討論到如何加深行政立法關係。他指以今日立法會的高效率，相信工作不會太難，希望能在換屆前完成。他又期望官員多體察民情，不要「只在辦公室看文件」。



暫不透露架構重組所有細節

李家超指，今日先後禮節性拜訪終審法院首席法官張舉能及立法會主席，其與張舉能談到維護法治、司法獨立的重要性，新一屆政府會支持而配合司法機構需要的資源。

他又指，立法會主席剛才宴請他共進午餐，他感謝立法會一向和政府多方面一同解決問題，現時議員審議既有效率而實際，兩人商議如何增加行政立法之間的溝通聯繫、確保良政善治，例如官員如何在不同環節加強與立法會溝通、在政策制定過程中如何增強溝通協作等。

就有關政府架構重組，與現任特首林鄭月娥討論到什麼，李家超指因為稍後會再探討一些環節上並作決定，所以現時不打算公開全部細節，有決定後必然會公布，亦會在立法會上討論。

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李：「底線思維」是指作最壞打算、最好準備

被問到能否確保上任後言論及新聞自由不受損，李家超表示，這些是《基本法》內有所保障的權利，重申就像「已經在大家袋中」，但言論及新聞自由不代表違反法律的自由，而在政綱上沒有說的東西也不代表不重視。被問到有說法指香港現時的狀況，是反對政府言論太易被刑事化，李家超指這個說法「絕對是錯的」，且有誤導成份。

李家超昨日在當選宣言提到，要堅持「底線思維」，他解釋意思是作最壞打算、作最好準備。

李家超下午會到訪中聯辦，被問到是否「謝票」，他回應指競選團隊在選舉過程中付出很多努力，「你（指記者）也和我走訪過很多場會面，我到地區和街坊、各界代表會面，有一次更加一天走10場，去和大家解釋我的管治理念，爭取他們的支持。」因此他認為選舉過程是其個人以及團隊的努力成果，亦希望大家會全面反映大家的付出，會感謝公眾和選委給予他機會。

梁君彥：重組架構工作簡單 換屆前應可完成

梁君彥在李家超離開後表示，兩人在會面期間詳細討論如何加深行政立法關係，令議員和官員多接觸，亦相信議員會繼續做民意代言人，反映民意、監察施政、利用經驗及自己的的專業知識，推動良性互動的關係，立法會亦會盡力確保兩屆政府工作順利交接。他亦期望官員和議員一樣，不要只是坐在辦公室看文件，要多落區體察民情。

他指，經候任辦同意的政府架構重組建議，需要一些立法和撥款程序，包括通過人事編制、財委會撥款及政府法案，工作本身較簡單，而且公眾亦已大概知悉有什麼新的職位如副司長等，相信以今日的立法會狀況而言不是太難處理，「今時今日咁高效率去做，應該都冇難度」，希望7月政府換屆前可以完成。