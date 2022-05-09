李家超拜訪中聯辦　駱惠寧：李家超高票當選是市民意願集中體現

候任特首李家超今日（9日）下午先後禮節性拜訪4個中央駐港機構，包括中聯辦、駐港國安公署、外交部駐港特派員公署、駐港解放軍。他下午到訪中聯辦期間，主任駱惠寧親自外出迎接，6位中聯辦副主任都有參與會面。

中聯辦其後發稿，駱惠寧指李家超高票當選，既是選委們的鄭重選擇，也是市民意願的集中體現，「這次選舉依法依規、公平公正，香港社會廣泛參與，讓廣大市民再次感受到了新選制的進步性優越性，向世人再次展現了香港特色民主發展道路的正確與光明前景。」



駱惠寧：香港發揮好自身優勢可創輝煌

李家超下午約3時抵達中聯辦，中聯辦主任駱惠寧到門外親自迎接，兩人碰手肘合照，又向在場傳媒揮手，其後一同步入中聯辦。李家超逗留約半小時後離開，未有回應提問。

駱惠寧表示，當今世界百年未有之大變局正在加速演進，中華民族已開啟偉大復興的新征程，香港正處於從「由亂到治」走向「由治及興」的關鍵時期。國家「十四五」規劃綱要賦予了香港重要功能定位，「只要新一屆香港特別行政區政府和社會各界人士把握好歷史機遇，發揮好自身優勢，就一定能夠實現更大作為，創造新的輝煌。」

李家超當選後，留在台上拍照。（李澤彤攝）

中聯辦貫徹執行「一國兩制」、「港人治港」

他強調，中聯辦作為中央政府駐港機構，將一如既往貫徹執行「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，堅決維護憲法和《基本法》確定的憲制秩序；一如既往推動落實中央對港全面管治權，堅決捍衞國家主權、安全、發展利益；一如既往全力支持行政長官和特區政府依法施政，堅決保持香港長期繁榮穩定。

駱惠寧與李家超進行友好交流，中聯辦副主任陳冬、盧新寧、譚鐵牛、羅永綱、何靖、尹宗華和秘書長王松苗亦有參加會見。

李家超同日下午在立法會見記者期間，被問到拜訪中聯辦是否「謝票」時，表示希望大家多聚焦他及競選團隊在選舉期間的努力。

李家超於下午4時抵達駐港國安公署，逗留約半小時後離開，國安公署署長鄭雁雄等人到門外送別李家超。李亦與鄭雁雄等人碰手肘道別。