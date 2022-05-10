社交距離5.19如期放寬 第三階段可提早？林鄭：傾向寬鬆慶回歸
撰文：周皓宜
出版：更新：
近日本港疫情緩和，特首林鄭月娥今早（10日）出席行政會議前表示，目前疫情穩定，每日個案徘徊在200至300宗，昨日數字是三個月以來最低，由於目前確診宗數低，數字難免有波動，但不會影響早前公布的逐步放寬社交距離措施，第二階段將於5月19日放寬。
被問到會否提早落實第三階段放寬社交距離措施安排，林鄭月娥指，第三階段所放寬的限制不多，希望審慎處理，「等第二階段安全著陸先」。不過她說，如果有空間和條件，她都希望等大家在更寬鬆的環境中，參加慶祝回歸25周年的活動。
林鄭月娥指，相信社會都樂見每日新增個案下降，政府也比較安心進入第二階段放寬社交距離，但希望大家明白第三階段是在6月下旬放寬，可以再放寬的限制不是很多，例如在第二階段放寬後，宴會容納人數已經很高，「再放就放晒架喇」，因此較審慎的做法是再看看情況如何。
不過，她指原則上，如果有空間和條件，希望讓大家在更寬鬆的環境中，參加慶祝回歸25周年的活動，但現階段應該「等第二階段安全著陸先」。
堂食可延長至晚上12時
5月19日起，第二階段社交距離措施放寬安排包括餐堂食時間會延長至晚上11時59分；浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所和郵輪可重開；戲院、表演場地、博物館、活動場所、宗教處所等處所的人數限制，提升為處所容納量上限的85%，而戲院內容許飲食。
最新｜林鄭：4.5萬僱主今獲保就業補貼 落實5.19再放寬社交距離放寬社交︱母親節八人一枱勢添氣氛 黃傑龍：最開心係一眾媽媽孔繁毅稱可提前第二階段放寬社交距離措施：未來一年再爆發機會細疫情｜曾祈殷：可考慮要求進入除口罩處所人士 出示快測陰性證明