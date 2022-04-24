孔繁毅稱可提前第二階段放寬社交距離措施：未來一年再爆發機會細
第五波新冠疫情持續放緩，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅在一個電視訪問上表示，因疫情逐漸平穩，如果再沒有新變種病毒出現，內防和外防措施可以考慮加快放寬。
孔繁毅在節目《講清講楚》上表示，第五波疫情實際感染人數估計有400萬人，代表自然抗體免疫水平高，如果再沒有新變種病毒(不包括Omicron以內的變種)，疫情反彈機會較微，建議政府可加快放寬第二期社交距離措施，如運動、餐廳、郊外等，因「好似户外唔戴口罩，其實『戶外』換氣仲好過氣壓病房。」孔預計兩星期內每日確診數字將會少於100宗。
確診數字「冇可能係零」 最重要是穩控疫情
孔繁毅稱確診數字「冇可能係零」，建議市民「唔好著重零」，最重要是穩控疫情、減低重症和醫療壓力，如果沒有全新變種病毒，確診數字將會在兩位數徘徊較長時間。他相信疫情在6至12個月內反彈機會較細的原因是市民整體免疫水平高，而較高危的長者已感染，另有8成長者已打第四針，所以一年內疫情未必會再爆發。
不過，孔教授表示「有啲位唔鬆得」，如接種第三針疫苗，「第五波帶比我地最大教訓就係疫苗接種。」他指如果長者和小朋友疫苗接種率有9成，香港會有條件對外放寬，一定要進行核酸檢測，未來可將酒店隔離改變成家居隔離，將來熔斷措施不再需要時，經濟活動可以正常運作。
至於會否因放寬對外措施而令疫情反彈，他指機會並不高，因整體輸入個案比例較社區感染低，只要檢測和追蹤工作做得好，如隨後7日向政府上報行蹤，繼續做好核酸檢測等，受感染人士很快便會被隔離，故如果再出現Omicron新變異病毒，社會的自然免疫屏障高，疫情再爆發風險不大，市民不必擔心。
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短期內做全民檢測成本效益會較低 倡疫苗每一年打一針
全民檢測方面，孔教授形容「第5波疫情落得好快」，如果短期內做全民檢測，成本效益會較低，並因為Omicron傳染性高，「走漏一宗都會爆，有機會一兩日清到零，但係其實冇意思。」
他又稱現時正分析第五波疫情的9千宗死亡個案，但他指難以分辨死者是帶有病毒或死於病毒，因感染新冠病毒會引發長期病，而最明顯共通點是8成8死者未打齊針，8成則只打了一針，有免疫問題、癌症、曾接受器官移植、心臟、腎臟或肺部曾出現問題的人士死亡風險較高，惟單看「三高」病人的死亡風險則不大。
孔繁毅指未來「第四針一定要，第五針有都可能」，稱「之後會似流感，一年打一針會安全啲。」而第四第五針副作用會與第一針相差不大，市民不必擔心。
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