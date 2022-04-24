孔繁毅稱可提前第二階段放寬社交距離措施：未來一年再爆發機會細

第五波新冠疫情持續放緩，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅在一個電視訪問上表示，因疫情逐漸平穩，如果再沒有新變種病毒出現，內防和外防措施可以考慮加快放寬。



港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指第五波疫情實際感染人數估計有400萬人。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

孔繁毅在節目《講清講楚》上表示，第五波疫情實際感染人數估計有400萬人，代表自然抗體免疫水平高，如果再沒有新變種病毒(不包括Omicron以內的變種)，疫情反彈機會較微，建議政府可加快放寬第二期社交距離措施，如運動、餐廳、郊外等，因「好似户外唔戴口罩，其實『戶外』換氣仲好過氣壓病房。」孔預計兩星期內每日確診數字將會少於100宗。

孔繁毅建議政府可加快放寬第二期社交距離措施。(資料圖片)

確診數字「冇可能係零」 最重要是穩控疫情

孔繁毅稱確診數字「冇可能係零」，建議市民「唔好著重零」，最重要是穩控疫情、減低重症和醫療壓力，如果沒有全新變種病毒，確診數字將會在兩位數徘徊較長時間。他相信疫情在6至12個月內反彈機會較細的原因是市民整體免疫水平高，而較高危的長者已感染，另有8成長者已打第四針，所以一年內疫情未必會再爆發。

不過，孔教授表示「有啲位唔鬆得」，如接種第三針疫苗，「第五波帶比我地最大教訓就係疫苗接種。」他指如果長者和小朋友疫苗接種率有9成，香港會有條件對外放寬，一定要進行核酸檢測，未來可將酒店隔離改變成家居隔離，將來熔斷措施不再需要時，經濟活動可以正常運作。

至於會否因放寬對外措施而令疫情反彈，他指機會並不高，因整體輸入個案比例較社區感染低，只要檢測和追蹤工作做得好，如隨後7日向政府上報行蹤，繼續做好核酸檢測等，受感染人士很快便會被隔離，故如果再出現Omicron新變異病毒，社會的自然免疫屏障高，疫情再爆發風險不大，市民不必擔心。

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短期內做全民檢測成本效益會較低 倡疫苗每一年打一針

全民檢測方面，孔教授形容「第5波疫情落得好快」，如果短期內做全民檢測，成本效益會較低，並因為Omicron傳染性高，「走漏一宗都會爆，有機會一兩日清到零，但係其實冇意思。」

他又稱現時正分析第五波疫情的9千宗死亡個案，但他指難以分辨死者是帶有病毒或死於病毒，因感染新冠病毒會引發長期病，而最明顯共通點是8成8死者未打齊針，8成則只打了一針，有免疫問題、癌症、曾接受器官移植、心臟、腎臟或肺部曾出現問題的人士死亡風險較高，惟單看「三高」病人的死亡風險則不大。

孔繁毅指未來「第四針一定要，第五針有都可能」，稱「之後會似流感，一年打一針會安全啲。」而第四第五針副作用會與第一針相差不大，市民不必擔心。

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