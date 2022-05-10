疫苗通行證｜第三階段月底實施　鄧家彪倡押後：百萬人未打第三針

本港疫情持續緩和，政府3月尾宣佈提早一個月於5月31日實施第三階段疫苗通行證，届時市民須已接種第三劑疫苗方才進入指定處所。距離實施第三階段疫苗通行證只餘下三星期，工聯會立法會議員鄧家彪今日（10日）指，現時僅不足五成12歲以上市民完成三劑疫苗接種，憂慮月底實施通行證會為社會和經濟帶來不穩定和不必要的負面影響。



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接種率若要達九成 須200萬人在20日內打第三針

鄧家彪指，疫情緩和使疫苗接種數字大幅回落，現時已接種三劑疫苗的12歲以上市民不足五成，若想在餘下短短20日内將接種率提升至八、九成，則三星期内要多200萬人打針，無論是社會氣氛還是醫療配套而言都不可能。而且，即使復康碼可豁免打針，但政府並無康復者患病前的接種劑量數據，意味部份市民取得復康碼也不能擁有第三階段疫苗通行證。

他認為，現時經濟漸趨穩定，商戶由悲觀情緒變成期待父親節和新一輪消費券，憂慮第三階段疫苗通行證會令剛剛回升的經濟勢頭消失，且200多萬人突然無法進出部份處所，社會或出現怨氣，亦影響商戶生意，各行業或再次受到打擊。

鄧家彪質疑，5月31日實施第三階段疫苗通行證並不切實可行，因此促請政府研究和檢討有關安排，考慮延後或調整措施，以免成擾民措施，更壓低經濟復甦的勢頭。他已去信行政長官林鄭月娥，促請當局重新檢視月底實施第三階段疫苗通行證的可行性，考慮作出適當調整和合理押後。他上周五（6日）也向立法會主席提出急切質詢，望能在立法會大會討論，但暫未收到回覆。