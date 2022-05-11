李家超「香港呢一個家」因發音遭曲解　鄧炳強訴苦：我都是受害人

立法會今日（11日）召開大會，恢復口頭質詢環節。其中實政圓桌議員田北辰問到政府應對網上假資訊策略時，有議員舉例，候任特首李家超日前「香港呢一個家」的言論，因發音問題被曲解為「香港呢個國家」，顯示假資訊情況嚴重。保安局局長鄧炳強似乎甚有共鳴，趁機訴苦指自己都是受害人，被一間「已停運的傳媒機構」歪曲講話內容。



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鄧炳強發言時口誤「4月31日」

鄧炳強指科技發展帶來方便，但同時加劇一些破壞社會安寧、侵犯私隱等行為，各政策局已加強監察及密切留意假資訊，有需要時會主動澄清，例如會見傳媒親自解釋政府資訊等，而互聯網世界並非無法可依，有其他現存法例可處理假資訊，如《刑事罪行條例》第9、10條，以及刑事恐嚇等。

鄧炳強指，疫情期間有人在社交媒體呼籲確診市民到處傳播病毒、違反防疫規定等，根據最新數字，有19人涉嫌干犯相關罪行被捕。但鄧炳強一時口誤，說成「截至4月31日」，保安局向《香港01》澄清，局長所指的日期是4月30日。

民政局：目標年中完成立法研究報告

民政事務局署理局長陳積志指出，政府去年11月起已聘請顧問研究假資訊立法議題，首兩階段報告已經完成，隨後會有另外兩份報告，包括研究8個海外司法管轄區的法例和執法情況，以及總結經驗並提出建議，目標本年中完成所有報告。

李家超發表勝選宣言期間，提到「香港呢一個家」，有網民懷疑他說錯成「香港呢個國家」。（資料圖片）

吳永嘉指有人「別有用心、插贓嫁禍」

經民聯吳永嘉提到，網上資訊流傳有時難以控制，舉例指候任特首李家超日前發表勝選宣言時指出「令我更加明白大家幾咁深愛香港呢一個家」，但有人「別有用心、插贓嫁禍」，指李家超說的是「香港呢個國家」，事態十分嚴重。

鄧炳強沒直接回應上述事件，指網上確實存在許多這類「誤導式」的資訊，他相信大部份的新聞從業員都非常專業：「但亦都有少部份人有呢個情況，我都係受害人啦，我仲記得有一個已經停止運作嘅媒體呢，亦都係誤導、歪曲咗我講嘅說話。」不過他沒有詳細說明是什麼言論被扭曲。鄧炳強同意，須善用科技及具創意的方式，發布真實的資訊，並教育大眾假資訊的禍害。