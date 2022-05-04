立法會87票通過預算案撥款　狄志遠棄權：削社福界開支不能接受

立法會今日（4日）三讀通過《2022年撥款條例草案》，即本屆政府任內最後一份《財政預算案》。在三讀階段，新思維狄志遠要求記名表決，最終以87票贊成、0票反對、1票棄權通過草案，狄志遠是唯一投下棄權票的議員。

狄志遠會後指，自己沒辦法支持預算案，因為議案在疫情下仍然削減社福界開支：「1%係2億，對政府係微不足道，但對社福界係持續性、永久性嘅削減。」

陳茂波則在發言提到首階段五千元消費券已於四月初發放，正全力籌辦第二階段，目標在年中開始接受登記，在暑假期間發放。他又憶述2018年首派4,000元「畀人鬧」，才知道原來有很多人活在水深火熱中，令他知道可以派發消費券紓解民困。



公眾席有人叫囂被逐 表決時蘇長榮被提醒無按掣

辯論今日繼續二讀，首先由各政策局官員回應上周議員發言。到中午12時29分，草案在無記名下獲二讀通過，隨即進入全體委員會審議階段，但公眾席上有人喧嘩，被主席梁君彥勒令離開，全程擾攘約一分半鐘，會議也因此暫停。有議員反映，該人叫喊時口齒不清，只聽到「律師、何俊仁、我攞唔到消費券呀、創科局犯罪」等詞，並疑似投擲卡紙。

會議其後約12時40分重開，全體委員會於12時55分，無記名之下，無經修正通過議案。到三讀以87票贊成、0票反對、1票棄權通過，狄志遠是唯一投下棄權票的議員，主席梁君彥在表決時，兩度提醒缺席了不少大會的選委界議員蘇長榮未有按掣。

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陳茂波：次階段消費券年中登記 暑假發放

陳茂波發言時指，本港經濟受第五波疫情嚴重打擊，按年錄得收縮4%，打斷過去連續四季增長的趨勢，最新失業率升至百分之五，也反映勞工市場面臨巨大壓力，但他預料隨本地疫情穩控，復蘇勢頭將會持續，不過經濟仍會受外圍因素所影響。

海洋公園水上樂園下周六重開 公海遊將復辦

商務及經濟發展局署理局長陳百里指，旅遊業在疫情中大受打擊，部分旅遊設施和本地遊旅行團，在放寬社交距離措施下重開和復辦，海洋公園水上樂園正積極為下周六重開準備，政府將容許復辦公海遊，現正更新相關防疫要求。他稱會協助旅發局重振本港旅遊業。

本屆安老開支增87％ 約60間院舍啟動興建

勞工及福利局局長羅致光表示，留意到議員關注安老服務的質及量。他指，今屆政府在安老服務的實際開支增幅達87％，相比過去兩屆政府為高，期望可在安老服務追落後，不過興建安老設施並非一日可以達成之事，其中有安老院舍由規劃到落成耗時長達17年。現屆政府目前已啟動興建約60間院舍，要留待接任的新政府在任期內完成。