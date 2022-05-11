23條立法︱因疫押後諮詢期　鄧炳強：過程中發現性質複雜唔易做

保安局局長鄧炳強今日（11日）於立法會上表示，政府原定計劃今年上半年，就《基本法》第23條立法進行諮詢，不過承認由於疫情關係工作受到影響，以及在研究過程中發現其他更複雜的問題，工作有所延遲。



《基本法》第23條立法諮詢工作，因疫情受到阻延。（資料圖片）

不傾向以「白紙草案」形式諮詢

鄧炳強在回應立法會口頭質詢時提到，立法工作由於今年初疫情爆發，盡快穩控疫情作為壓倒一切的任務，保安局也投放大量時間在防疫工作上，對於23條立法進度難免有所影響。此外，保安局在初步研究過程中，發現23條立法性質複雜不易，涉及如何理順一些久未修訂的法例，包括《官方機密條例》等，國際形勢亦有急劇變化。因此，未來提出的立法建議必須有足夠前瞻性、執行上要切實可行，政府會繼續迎難而上。

他強調，諮詢期間會秉持公開透明原則，積極向持份者解釋，包括立法的憲制責任、內容、考慮因素等，以開放態度聆聽意見。

鄧炳強會後見記者時再透露，23條立法不傾向用「白紙草案」（沒有既定立場，但用擬稿形式，寫下初步的條文以作諮詢）形式諮詢，其中的缺點包括要將內文詳細列出，可能有「導向性」，認為在諮詢階段應先廣納意見，再交由專業法律人員草擬有關條例，他指政府會全力、盡快去做。