23條立法｜鄧炳強料6月提交初步建議　蕭澤頤承認招募警員有挑戰

立法會財委會特別會議今日（14日）審核保安局開支預算，會上有議員關注基本法23條的立法工作進度，保安局局長鄧炳強指，受新冠疫情影響，預期要6月方可就23條在立法會保安事務委員會提出初步建議。



另有議員就招募警員的情況作提問，關心聘請困難會影響治安工作，警務處處長蕭澤頤回答提問時承認，招聘人手一直面對挑戰，於2019年事件後困難有所加大，將持續檢視招聘策略，例如最近警隊招聘條件與其他紀律部隊看齊，毋須居港7年。



立法會財委會特別會議今日（14日）審核保安局開支預算。（網上會議截圖）

議員李鎮強問會否制訂間諜罪及就假新聞立法

會上首位發言的議員李鎮強表示，關注政府能否於本屆任內完成基本法23條的立法工作，又問道法例會否加入間諜罪及針對假新聞的情況立法；工聯會立法會議員吳秋北亦就間諜滲透危害國家安全的問題提問。

鄧炳強：23條立法在維持國家安全扮演重要角色

保安局局長鄧炳強回應指，23條立法在整體維持國家安全扮演重要角色，當局原定計劃於5月會在保安事務委員會提出23條立法的初步建議，惟受新冠肺炎疫情影響，現時延遲至6月，當局會繼續檢視有否需要再推遲，重申期望盡快做諮詢。

鄧炳強（中）指23條立法在整體維持國家安全扮演重要角色。（網上會議截圖）

鄧又提到，現時港區國安法中4條法例，有部份情況未能涵蓋，例如目前有關間諜罪的法例《官方機密條例》訂立已久，因應2019年發生事件，明顯有不足，因此會再檢討，將於23條內處理。至於假新聞的規管，鄧指，民政事務局正在研究當中，視乎需立法或是以其他方法監管，而保安局會全力支持。

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蕭澤頤稱修例事件後招聘警員困難加大 將持續檢視策略

社福界議員狄志遠則關注當局聘請警員的困難，擔心會否影響治安工作。警務處處長蕭澤頤回答提問時承認，招聘人手一直面對挑戰，強調情況已持續數年，例如面對退休潮等原因，而於2019年事件後困難有所加大，處方會持續檢視招聘策略，例如最近警隊招聘條件與其他紀律部隊看齊，毋須居港7年。