政壇諸事町｜徐英偉無意重返熱廚房 下半年「再起飛」

候任特首李家超的組班消息不絕於耳，外界關注有何能人異士加盟下屆政府，日前因「洪門宴」事件辭職的前民政事務局局長徐英偉高調「復出」，繼「五一」勞動節再穿上欖球教練衫在Facebook亮相，又拍住民建聯黨友鄭泳舜落區派飯，令人猜測他會否重返「熱廚房」，為下屆政府效力。



但據可靠消息指，徐英偉無意再入「熱廚房」，並下半年已訂了機票，與家人離港外遊「叉電」，是名副其實的人生「再起飛」。



▼徐英偉早前與鄭泳舜落區派飯，引起政圈關注▼

徐英偉不重投政府，不少政圈中人也感到可惜，認為徐英偉是較為勤懇和「做得嘢」的問責官員，亦是入政府年資較長的局長，熟悉政府運作和程序，且在政黨和地區組織等不同社會層面均已累積了相當深厚的脈絡，「淡出實在有點浪費」。

近年問責官員離開政府後，紛紛獲公營機構招手延攬，例如前任香港政制及內地事務局局長譚志源，現為香港賽馬會公司事務執行總監；曾出任食物及衞生局副局長及曾蔭權年代特首辦主任的梁卓偉，做完港大醫學院院長後，亦將加盟馬會任「慈善及社區事務執行總監」。政界人士估計，徐英偉無官一身輕後，亦勢成公營機構或大財團的「搶手貨」。

值得留意的是，同樣打過問責局長「木人巷」的譚志源，現為港區全國人大代表，繼續為北京效力，半隻腳仍在政壇。徐英偉會否也是同樣的路，未來以另一種身份，在政界再度亮相？