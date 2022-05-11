政壇諸事町｜何啟明未收留任offer　妻巴黎兩染疫靠連花清瘟痊癒

李家超高票當選第六屆特首，入閣人選成為政圈焦點。立法會今日（11日）召開大會，多名官員均被傳媒追問會否留任。早前獲新民黨主席葉劉淑儀看好留任的勞工及福利局副局長何啟明，被問到會否留任時說：「我暫時未收到Offer（邀請）。」

何啟明指目前未有計劃7月後的工作，因應疫情只能留港，言談間他透露其妻子早前赴法國讀書時兩度染疫，最終都靠服用連花清瘟膠囊治癒，形容外地疫情嚴峻，外遊非常危險。



着妻子康復後打第三針 累其心臟痛足一周

何啟明說，妻子去年11月到法國巴黎，抵達機場後發現人山人海，其後便發現染上Delta變種病毒，直至今年1月妻子再度不適，估計染上Omicron病毒。他稱，妻子兩次染疫的情況「各有各辛苦」，但當地醫生作用不大，主要着妻子多休息和飲水，於是妻子服用由香港帶到法國的連花清瘟膠囊，最後痊癒。

他又指，年初時有關康復者接種疫苗的指引不清晰，妻子1月染疫，他便叫妻子2月接種第三針復必泰疫苗，巴黎衞生當局亦容許，結果妻子心臟痛了一個星期，令他心感抱歉。