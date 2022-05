「We and Us」不只我和我們　李家超憑歌寄意派心？｜政壇諸事町

特首選舉倒數兩日,唯一候選人李家超今日(6日)在灣仔會展舉行造勢大會,場面星光熠熠,全國政協副主席梁振英、全國人大常委唐英年、前世衛總幹事陳馮富珍等人均有出席。造勢大會以「我和我們/同開新篇」為題,不過其英文譯寫「We and Us」似乎不合文法,更跟菲律賓歌手Moira Dela Torre的情歌歌詞「炒車」,莫非「超哥」想憑詞寄意,向選委示愛派心心?



李家超口號是「我和我們同開新篇」,英文則是「We and Us A New Chapter Together」。(香港01影片截圖)

「We」和「Us」都是指「我們」

身為本屆特首選舉的唯一候選人,李家超的一舉一動都備受關注,更有網民「抵死」地開設Facebook專頁「每日關注李家超中文水平」,就其公關團隊所準備的文案評頭品足,早幾天李家超在交流會後回答傳媒問題時的「mother secondary school」亦惹來爭議,廣大市民紛紛討論母校的正確翻譯。

本日造勢大會以「我和我們/同開新篇」作主題,不過最吸引記者眼球的是前句下的英文細字「We and Us」,驟眼看問題不大,但兩個英文同樣指「我們」的意思,分別在於使用時為主語,定抑或是賓語。

歌詞意指「無論甚麼事 我們一起走過」

記者好奇上網翻查資料,豈料發現菲律賓歌手Moira Dela Torre曾在2018年推出歌曲《We and Us》,當中副歌尾句寫道「No matter what may come/We’ll have our we and us」,意指無論甚麼事來到,我們都會有「We & us」,莫非李家超希望憑歌詞向選委傳情達意,萬大事都總會一起走過?