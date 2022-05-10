政壇諸事町｜參觀故宮文化博物館　「猛人」單膝下跪為容海恩拍照

位於西九文化區內的香港故宮文化博物館，工程大致完成，爭取今年中開幕。立法會民政事務委員會成員及「大主席」梁君彥一行41人，今日（10日）到博物館視察，除了搶先欣賞展品，少不免要自拍一番。



一眾議員之中，相信以新民黨容海恩最難忘，因為有一名政界「猛人」單膝下跪，為她舉機「低炒」一張靚相！



9個展覽廳 開幕展介紹清宮生活

立法會主席梁君彥和民政事務委員會主席鄭泳舜，今日拉大隊參觀位於西九文化區的香港故宮文化博物館。博物館共有7層加1層地庫，面積約有3萬平方米，還設有觀景台，可欣賞維港日落景色。

展品方面，館內設有9個展覽廳，開幕展包括「紫禁一日：清代宮廷生活」，帶大家穿梭朝廷、御花園等，了解清代宮廷生活。西九文化區行政總裁馮程淑儀及故宮文化博物館館長吳志華，帶議員參觀各個展區，並講解文化區發展與博物館開幕工作進度。

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議員當然不放過任何拍攝機會，紛紛舉起手機自拍，或請人「揸機」拍照。而容海恩更得到一名政界「猛人」幫助，單膝下跪「低炒」、「傾力」拍下一張以博物館為背景的照片。

這名甚為紳士的「猛人」是誰？就是西九管理局董事局主席唐英年！

▼一齊睇唐英年拍照情形▼

