612基金︱歐美加、教廷關注　外交公署：因代理人被捕而狂躁不安

已經停運的「612人道支援基金」5名信託人全部被捕，引起國際社會關注，美國國務院強烈譴責，指拘捕行動再次顯示會，當局正採取一切手段壓制異己、削弱受保障的人權和自由。白宮則指，言論自由對香港的繁榮及安全至關重要，促請立即釋放被不公正拘留及起訴的人士。

外交部駐港特派員公署今（12日）發聲明強烈不滿，指相關批評是信口雌黃，污蔑抹黑正當的執法行動，強調「權利自由」並非違法亂港的「擋箭牌」，敦促外部干預勢力立即停止充斥意識形態偏見的拙劣政治表演。



歐盟加拿大：《基本法》保障權利自由

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在社交網站表示，正高度關注事件動向，強調《基本法》及《中英聯合聲明》所承諾的基本自由必須得到尊重。加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）特別點名持有加拿大國籍的何韻詩，指拘捕行動令人深感憂慮，公民團體持續被針對，正在侵蝕《基本法》所保障的權利及自由。梵蒂岡則稱正密切關注事態發展。

外交部駐港特派員公署逐一點名反駁，唯獨無提及羅馬教廷。公署指維護國家安全是天經地義，外部干預純屬枉費心機，強調香港是法治社會，沒人擁有凌駕於法律之上的特權，強調違法必究。聲明稱，警方依照法定職權和程序秉公辦案，調查拘捕涉嫌危害國安分子是正當必要之舉，不容置喙。

公署：被捕者做過什麼 外部勢力心知肚明

公署又指，被捕者涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國安，性質惡劣：「這些人去過哪裡、做過什麼，外部干預勢力心知肚明，不要揣著明白裝糊塗！」聲明又批評外部干預勢力，長期打著「民主、法治」旗號干預香港事務：「此次急不可耐地跳將出來，更暴露出他們看到自己精心扶植的『政治代理人』一個接一個面臨法律制裁後無法掩飾的狂躁與不安。」

被捕五人包括嶺南大學前文化研究系客席副教授許寶強，立法會前議員、大律師吳靄儀，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，歌手何韻詩，以及立法會前議員、在囚的何秀蘭。