612基金信託人涉違國安法　消息指何秀蘭今早獄中被捕

警方國安處一連兩日拘捕已停運「612人道支援基金」的4名信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、歌手何韻詩及學者許寶強，四人涉違《香港國安法》「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。被捕4人昨晚已獲准保釋，但要交出旅行證件。消息指，今日（12日）國安處再拘捕正在獄中服刑的前立法會議員何秀蘭，何因出席2020年的六四集會，去年被判罪成入獄。



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支援反修例示威者的「612人道支援基金」的信託人許寶強前日（10日）於機場準備離港前往德國法蘭克福時被警方國安處拘捕，昨日（11日）另外三名信託人—陳日君、吳靄儀和何韻詩亦被國安處人員拘捕，分別被帶往柴灣警署、灣仔警署及西區警署。資深大律師、公民黨主席梁家傑其後到柴灣警署了解事件。直至深夜時分，各人均獲准保釋。

警方稱，香港警務處國家安全處（國安處）於5月10日及5月11日，在全港多區採取執法行動，拘捕2男2女，年齡介乎45至90歲，涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，違反《香港國安法》第二十九條。此外，國安處按照《香港國安法》第四十三條及《實施細則》附表二，向被捕人士發出由裁判官簽發的通知書，要求他們向警方交出所有旅行證件。警方亦向法庭申請傳票控告上述4人及另一名37歲男子沒有遵循《社團條例》要求，為「612人道支援基金」作出註冊。

警方調查顯示上述人士均為「612人道支援基金」的信託人，他們涉嫌請求外國或者境外機構，對香港特別行政區實施制裁，危害國家安全，拘捕行動仍然繼續。所有被捕人士將獲准保釋候查。

612基金去年8月宣布有序停運。（資料圖片）

「612人道支援基金」於去年8月宣布指基金的資金託管及收支服務，由「真普選聯盟有限公司」提供，由於「真普聯」將會於短期內結束運作，因此基金亦將「有秩序地停止運作」。公告中指基金於去年8月18日停止接受新個案，並於同年9月6日起停止批款，基金秘書處亦於同年的10月31日解散。

據了解，警方於去年9月根據《港區國安法》向法庭取得「提交物料令」，要求「基金」信託人及「真普聯」公司董事等，在指定限期內提供有關組織運作及資金往來等資料，當中包括多次眾籌、帳戶資金往來詳情、捐款人及受助人資料、捐款用途及支援項目細節等。據悉，警方調查方向包括捐款組織或捐款人是否涉及勾結外國勢力。