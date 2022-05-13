朱國強身兼小學校長投票撐加薪　葉劉稱應避嫌　朱指代表業界發聲

本身是資助小學校長的教育界立法會議員朱國強，上周在立法會教育事務委員會，就有關理順公營小學校長薪酬的討論項目投下贊成票，被質疑涉及利益衝突。



《香港01》向朱國強查詢事前有否了解自己應否投票，朱國強說：「絕對可以！」又指事前問過秘書處，對方僅表示需要申報利益，沒有表示不能投票，強調自己作為業界代表，就業界議題投票合法合規。



教育事務委員會上周五（6日）討論有關理順公營小學校長薪酬的議題，包括上調公營小學校長的起薪及頂薪點，小學校長起薪點增加最多兩萬元，頂薪點提升至每月10萬元以上。朱國強在於首次發言前申報利益，及後表決時投下贊成票，最終議案以13票贊成、1票反對及2票棄權通過。

《議事規則》第84(1)條列明，在立法會或任何委員會或小組委員會會議上，議員不得就其有直接金錢利益的任何議題表決，除非該議員的利益屬香港全體或某部份市民同樣享有，又或議員所表決的事宜是政府政策。

葉劉引述秘書處指不應該投票

新民黨主席葉劉淑儀表示，立法會議員作為公職人員，應該小心處理利益衝突，朱國強是小學校長，與校長薪酬調整有直接金錢利益，避席不投票在觀感上比較好。她舉例指，每逢立法會討論迪士尼撥款，因為她是迪士尼股東，她也會避席，又提到前年海洋公園向立法會財委會申請撥款，部份用作償還中國銀行貸款，兼任中銀顧問的陳振英和中銀董事廖長江均避席。

葉劉淑儀稱她事後問過秘書處，對方稱在這情況下不應該投票，與朱國強的說法不同，或需要徵詢立法會法律顧問意見。她又稱，作為業界代表，即使不投票也不代表無法為業界發聲，議員在申報利益後仍可以發言。

朱國強指做法合法合規 謝偉俊稱代表行業利益「無咁嚴」

朱國強回應指，他事前詢問過秘書處，對方僅表示需要申報利益，沒有表示要避席不投票。他認為自己作為業界代表，應就業界議題投票，做法合法合規，「如果係咁講，扣稅都唔可以投票啦，大家都有受惠。」他指出，目前全港公營小學校長約有400人，認為在有關議案投票符合《議員規則》中「與某部份市民同樣享有利益」的條件，不過下次遇到類似情況時，也會再考慮不同的做法。

議事規則委員會主席謝偉俊表示，按一般做法，議員處理涉及利益的議題時需要申報，如有其他議員在會上反對，涉及利益的議員需要避席不投票。他指出，涉及某公司利益與涉及整個行業利益的情況有分別，涉及行業利益的情況相對「無咁嚴」，因為議員並非唯一受惠者，近似「與某部份市民同樣享有利益」的條件。

謝偉俊提到，如果有議員和公眾投訴，立法會議員個人利益監察委員會便要調查。議員個人利益監察委員會主席吳永嘉表示，現階段不便評論。