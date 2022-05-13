架構重組｜支持陳茂波留任財政司？林健鋒：未有詳細資料　不評論

香港總商會今午（13日）召開周年會員大會，主席王冬勝、總裁梁兆基及立法會代表林健鋒出席。林健鋒表示，李家超高票當選，反映各界對他的認同。被問到會否支持現屆財金官員留任，例如財政司司長陳茂波過渡至下屆政府，林健鋒指未有收到架構重組的詳細資料，不欲評論，但若政府計劃恢復正常經濟來往，商界定會百分百支持。



王冬勝亦提到對外聯繫對香港非常重要，是「當務之急」，即使未能在短時間與內地通關，也希望能先跟海外恢復貿易往來，維護香港作為亞洲領先國際商業、金融及航空中心的地位。



王冬勝倡放寬旅遊限制 維持競爭力

距離新一屆政府上任不足50天，王冬勝說已就經濟復蘇、通關等問題，向候任特首李家超提出意見。他指隨着世界各地逐步開放，以及香港接種疫苗人數上升，香港有必要放寬旅遊限制，以鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，及為業界恢復正常往來，維護香港作為國際金融中心的競爭力，又說對外開放才可以吸引人才來港發展。王冬勝指未來無疑是困難重重，但深信香港能夠走出逆境，邁向復蘇。

王冬勝亦談到本港土地供應不足問題，他建議政府多管齊下加強土地供應，同時清晰向外界解釋短、中、長期策略，「話畀市場知唔使咁擔心。」

政府指鑑於第一季表現遜於預期，同時考慮到出口前景惡化但本地經濟活動應會逐步恢復，今年實質本地生產總值（GDP）增長預測由《財政預算案》預測的2%至3.5%，向下修訂至1%至2%。梁兆基表示合適，亦都反映當前狀況，總商會已於3月下調預測至1.2%，他期望放寬社交距離措施後，下半年香港出入境人數會提升，帶動經濟增長，不過相信全年的經濟增長會維持一個較低數字。

對於通關的建議，林健鋒希望可推行「一地兩檢」，令本港航班可以在部份不設出入境關卡的內地機場降落，以拓展內地市場。而日本近日公布認可疫苗名單時不包括科興，林健鋒稱總商會將盡力推動這些國家認可科興疫苗。