陳茂波談消費券　嘆香港發達收入卻好懸殊　遇留任追問：多謝關心

立法會今日（4日）三讀通過《2022撥款條例草案》（財政預算案），財政司司長陳茂波發言期間著力回顧任內香港經濟環境的變化，更詳細透露派消費券這個想法的「來源」，原來和2018至2019年派發4,000元的「關愛共享」計劃中，被市民「鬧到飛起」有關，在此事中，他有一個特別的發現。

被問到如獲邀請是否有意留任下屆政府，陳茂波沒有正面回應，僅指會專注在餘下任期內跟進《預算案》工作。



「原來好多人收入落差咁大」

陳茂波指，在2018年及19年經濟增長勢頭很好，失業率只得2.9%，人均GDP有4.6萬元，但仍然有人反映貧富懸殊問題嚴重，因此每年社會上總有要求政府派錢的呼聲。

他憶述，政府2018年聽到意見指，《預算案》中已有很多公屋代繳租金、退稅退差餉等措施，再派錢可能有人雙重獲益，於是希望精準，讓未受惠的人士取得4,000元或補回差額：「行政上，都唔使我多講，出現個問題係乜。」所以他事後有認真反省和學習，在行政上和效益上要有所平衡。

不過，陳茂波指行政上的混亂都不是重點，而是他從這次計劃中發現一個現象：最後符合申請資格的人士，即使已撇除上述所提及，住公屋、領綜援、退稅退差餉多於4,000元：「你估有幾多人？300萬人。」即使假設有部份人是家庭主婦和大學生，仍然是一個很高的數字。

換句話講，今日社會個經濟發展到呢個相對高、人均GDP咁高嘅水平，原來都仲有一大批人，收入各方面個落差真係好大。呢個亦都係我後來再諗，其後《預算案》各位提出措施時，我哋選擇最後用消費券，呢個係其中一個原因。就係通過消費券，能夠更加廣泛咁去俾唔同嘅市民可以受惠，希望通過咁樣，喺咁艱難嘅經濟環境，可以紓緩佢哋一啲壓力。 陳茂波

陳茂波、鄭若驊皆無回應留任與否

陳茂波在三讀通過後見記者，指十分感謝87位投贊成票的議員，以及所有寶貴的意見，本屆最後一份《預算案》在疫情等嚴峻挑戰下完成，要努力不懈克服，與市民共渡時艱。他指為了避免中小企「骨牌式倒閉」，推出了暫緩追租方案，最後亦獲得通過。他相信，在國家的堅實支持以及香港人的拼搏精神，香港一定能克服難關。

被問到如獲邀請會否留任，陳茂波僅指「多謝關心」，目前要專注的是全力將預算案的跟進工作做好。

律政司司長鄭若驊離開時，也被追問會否留任下屆政府、如何看待外界盛傳新人選莫樹聯、以至《國安法》被告認罪都不獲刑期扣減，她一概沒有回應。

另外有報道指民建聯葛珮帆被推薦加入新一屆政府，她無正面回應，僅指「我無收到任何消息」。