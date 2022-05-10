林鄭：架構重組三司十五局為藍本　下周交行會　冀李家超快提意見

特首林鄭月娥目前正與候任特首李家超準備交接工作，林鄭今早（10日）出席行政會議前表示，計劃下周將方案提交行政會議討論及通過，初步估算涉及逾3,000萬元的額外經常開支。她希望李家超候任辦盡快就方案細節提供意見，讓本屆政府作最後的修訂。



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涉法律修訂時間緊迫

林鄭月娥指，今年1月已公布一些重組政府架構細節，但當時已表明須待第6任行政長官選出後，經對方同意才會正式拍板爭取立法會支持，因此目前的方案仍然以1月時提出的「三司十五局」為藍本，正等待候任特首對這個方案有沒有其他意見，所以今日仍然未知日後的政府架構為何，未能向立法會、相關委員會提供文件，「所以我昨日都話咗畀阿John聽，時間係非常之緊迫，所以希望盡快得到當選行政長官嘅確實睇法。」

記者問到既然時間緊迫，有無計劃在兩星期內提交方案予立法會，林鄭月娥指，這一點不完全在她控制範圍內，但已經向行政長官當選人提交一個時間表，希望下星期可以將方案提交行政會議審議，因為如此大規模的改組，涉及法律修訂，始終需要行會討論和通過，雖然她很有信心行政會議會接受「三司十五局」方案，但始終需要走程序。

涉3千萬額外經常開支

她提到，方案提交到立法會後，要先在人事編制委員會通過額外編制，再爭取財委會通過額外撥款，以及最後在大會審議政府法案，而由於時間緊迫，未必會將大量法例逐條處理，而會透過法例第1章（《釋義及通則條例》）作修訂。她透露，架構重組涉及超過3,000萬元額外經常開支。

林鄭月娥又指，原先的設計是希望下星期可開始在行政會議討論，但立法會主席梁君彥已表明即使再遲一點得到完整方案，相信都來得及處理，這要由候任行政長官再通知時間表為何。但她指，相信新政府組班不會等立法會通過所有程序後才物色對象，這亦是「愛國者治港」下新選制的優勢，政府早在1月已提交詳細方案內容，官員到了立法會事務委員會解釋，在社會上亦醞釀過，有一定的討論。因此她認為，即使申請程序要壓縮，都有把握趕及在換屆前通過。

李家超更適合做特首？林鄭拒評

被問到李家超以1,416票高票當選，會否認為李家超比自己更適合出任特首，林鄭月娥稱她多次表明不會評論下屆行政長官的工作，目前亦不是時候總結本屆任期工作。