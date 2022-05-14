李家超組班︱曾鈺成盼任官唯才：惹議勢打折扣　未上馬可舊官暫留

距離李家超上場剩餘一個半月，組班時間緊迫。立法會前主席曾鈺成相信，如果新班子有人選未能準時7月1日「埋位」，可由現屆官員暫時延任一段時間，等待新人事交接。不過新一屆政府會重組為三司十五局，他稱如果是新開的職位就不適宜由舊人暫時延任。

曾鈺成指，公眾對新管治團隊有期望，希望可令人眼前一亮，相反如果一站出來，市民有質疑：「『唔係喎……佢都得？』咁就會打個折扣囉。」他亦相信李家超上場後，與內地通關會有進展，「我哋新任特首上場，中央政府點都支持下呱！」



曾鈺成是李家超競選時的顧問團成員，他接受電視節目訪問，指新政府7月1日就職，不排除因組班時間緊迫，導致部分新的問責官員未能及時上任，要由現屆官員暫時延任：「譬如李生想搵嘅嗰位人選，的確要一段時間處理個人事務，先至入得政府，反而現任嗰個，畀佢延任一段時間都好合理。」

他承認李家超的競選政綱比較籠統，例如房屋政策沒具體建議，公眾期望李上任後可看到成績，「佢搵到個咩團隊，我諗呢個係第一件事公眾會睇」，關注是否人才：「如果出來『唔係喎』，大家心裡都有個疑問，『佢都得？』咁就會打個折扣囉。」

料通關有進展：新任特首上場 一啲反應都無？

李家超競選前後多次強調與內地通關是上任後首要工作，曾鈺成相信中央會「送大禮」：「大佬，依家香港人人都引頸以待嘅通關，（無理由）一啲反應都無。」