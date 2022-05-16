起底刑事化｜私隱專員：去年接842宗起底投訴　6人被捕

政府打擊「起底」行為，將之刑事化，新條例在去年10月生效。個人資料私隱專員鍾麗玲今日（16日）在立法會政制事務委員會會議上表示，去年私隱公署共發現842宗「起底」相關個案，在「起底」刑事化後，就其中25宗展開調查，與警方的聯合行動中共拘捕6人，另外66宗個案正進行調查。

鍾麗玲亦指，正考慮就屢次上載起底資料的平台設立黑名單。



要求網上平台移除逾千項起底訊息

鍾麗玲指，公署已經向12個網上平台，發出227份停止披露通知，要求移除超過1,000項「起底」訊息，當中約八成訊息已移除。她指，如有海外平台不移除相關訊息，公署會發出警告信，及向海外對口單位投訴。

此外，在去年12月至今年4月，公署分別就2宗涉嫌干犯「起底」罪行進行拘捕行動，公署上周連同警方就另一案件進行聯合拘捕行動，該案涉及有人在社交平台披露警務人員、70名立法會議員及其家人的個人資料。

法律界林新強「恭喜」私隱專員公署不再是「無牙老虎」，在《私隱條例》下有更大的權威，對起底行動進行刑事調查及提出檢控，以及要求停止披露起底訊息的法定權利。他指自己亦是其中一名起底受害人，明白很多受害人有冤無路訴，而且起底黑材料會經「加鹽加醋」後，送交到傳媒，令他們蒙受傷害和損失。

民建聯陳勇關注，在13個網上平台的3,500多個起底訊息，為何未能全部移除，私隱專員面對甚麼困難，以及會否參考歐盟就「被遺忘權」、「不再顯示個人資料權」立法。

鍾麗玲指，部分起底訊息上載到海外平台，即使平台收到停止披露通知後，仍未有即時刪除相關資訊，公署會發出警告信和接觸海外對口單位，協助將訊息下架。至於仿效歐盟立法，鍾麗玲指正審視相關修訂。