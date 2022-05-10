僱員檢疫、隔離可當病假　政府：僱主要求出示安心紀錄不符私隱例

政府提出《2022年僱傭（修訂）條例草案》，訂明僱員因防疫規定，如檢疫令或隔離令而缺勤，可被視為有薪病假。法案委員會今日（10日）續開會議，並完成逐條審議。

政府代表跟進上次會議期間委員的提問，指經過諮詢私隱專員公署意見，僱主如果要求僱員出示「安心出行」紀錄，作為病假證明之一，不符《私隱條例》規定。



勞工處處長孫玉菡指，上次會議有議員關注到僱員領取病假時，僱主可否要求僱員出示「安心出行」紀錄，協助了解員工隔離期間的狀況。他引述私隱專員的意見指，此做法不符合《私隱條例》，對方解釋指，在衡量收集資料是否符合規定時，要考慮的因素包括有否必要性、收集的資料是否最少。

私隱專員認為，出行紀錄會透露僱員的行蹤及定位紀錄，收集相關資料明顯超乎擬收集資料的目的，而僱主應以收集最少量個人資料的方式達致該目的。在這情況下，收集全部出行紀錄是否必須及直接與收集資料的目的有關，亦未必能夠確定。

陳祖恒：如員工曾染疫紀錄應空白 不涉額外私隱

紡織及製衣界議員陳祖恒提出疑問，指如果僱員曾染疫，該段期間「安心出行」紀錄邏輯上應該沒有資料（按：因被隔離中），所以不太明白為何私隱專員會覺得一個「空白」的紀錄會有違規定，「只係拎一個冇嘢嘅資料，呢度應該冇額外嘅私隱」。

他指，站在僱主角度，如果需要確認員工曾經染疫，檢視「安心出行」紀錄會有幫助，僱主會「安心」一點，「就算我哋要畀病假錢，都畀得安心啲、畀得抵」，希望處方再審視。

孫玉菡回應指，上次會議結束後，已向私隱專員說明原委，親自致電對方，最終對方仍然對此做法有所保留。不過他指出，如僱員已打齊針，染疫後第6、7天的快速檢測呈陰性可提早結束隔離，在這情況下如要求僱員展示檢測結果，並不違反規例。

醫療衞生界議員林哲玄問到，照顧一名患病的家人會否被視為「故意染疫」。（立法會直播截圖）

刻意染疫者不能取得病假津貼

政府當局亦提醒，如由於僱員的嚴重和故意的不當行為，例如蓄意令自己感染新冠病毒，導致須接受隔離，則該僱員無權獲得疾病津貼。醫療衞生界議員林哲玄問到，照顧一名患病的家人時，一定知道自身的感染風險很高，這會否被視為「故意染疫」。

勞工處助理處長（勞資關係）梁樂文指要視乎「合理性」，如果出於照顧家人，但當事人不是刻意令自己染疫，那就不會導致「嚴重故意的不當行為」。

委員會其後完成逐條審議，主席容海恩表示稍後政府會提交一些措辭上的修正案，會視乎委員意見，決定需否再召開會議。