臨時失業支援︱民建聯促酌情處理　增設快速上訴免一次「判死刑」

「臨時失業支援」計劃截止申請已逾一個月。民建聯立法會議員顏汶羽和劉國勳表示，收到大量市民求助，部份申請人收到補交文件或不獲批通知。他們希望政府記起設立援助的初心，能酌情處理，並增派人手處理及審批申請，讓市民取得「救命錢」解燃眉之急。

此外，政府雖指將會陸續通知下批成功申請者，但就表示暫不接受上訴，民建聯建議政策創新與統籌辦事處應設立一個「快速上訴機制」，讓需要上訴的事主能夠直接與政府的創新辦職員對口，免卻經由承辦商轉達政府的溝通問題，亦不用一下「判死刑」。



臨時失業支援已截止申請逾一個月，但過程出現亂象，政黨收到不少市民求助。（資料圖片）

有情況相約者 一人獲批一人被拒

劉國勳指，市民對申請不獲批存有很多疑問，亦發現審批機制存有漏洞，例如兩名申請者於失業前在同一公司工作，兩者失業情況相約，但最終僅一人獲批，他質疑申請條件過於複雜，以致出現人為錯誤。

顏汶羽表示當局指申請者可致電熱線要求承辦商進行覆核，惟有大量個案反映熱線「打極唔通」，或致電四個半小時後才獲接通，更有申請者指承辦商反勸他們不要覆檢，態度散漫極不合作，建議提升查詢熱線的服務質量，加派人手接聽電話，更要優化網上系統及機制，清晰表示申請進度，改善文件上傳功能。

民建聯立法會議員顏汶羽和劉國勳見記者。（余俊亮攝）

補交資料時限太短

他們又指，政府要求未符資格申請者在五天內補交文件的做法不妥當，在過去的長假期間，有申請者未有充足時間準備相關文件，希望當局能放寬補交資料的時限至10個工作天。

工聯會亦表示，收到不少求助個案指未能成功申請政府的臨時失業支援計劃，包括基於不清楚所提交資料有何地方不符合規定、未能於限期內補交資料等。工聯會認為，政府早前指若失業者提交申請前的30日內曾做過「散工」維持生計，或可從寬處理，但發現當中部份人的申請被拒，認為當局要求太嚴苛。