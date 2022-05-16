$1萬失業支援｜遲出糧被當去年底無收入遭拒批　工友：畀政府欺凌

【臨時失業支援計劃／津貼／保就業計劃2022／防疫抗疫基金6.0】政府早前推出「臨時失業支援」計劃，向合資格業人士發放一萬元。繼早前有工友因返數日散工而申請遭拒，再有飲食業工友向《香港01》呼冤，懷疑當局因為他的前僱主在今年1月才向他支付去年11月及12月的薪金，將他當成去年底無工作、無收入而拒批申請。

該名工友指，當局在審批過程中，不曾聯絡他了解情況，亦無要求補交資料，認為「一刀切唔批」的做法不公平，批評當局「你（政府）話點就點，如果我唔識求助，係咪畀政府欺凌。」有工會表示，在網上收逾200個指當局拒批申請原因不合理的工友求助個案，反映當局審批混亂，無認真查閱每宗申請，促當局增加人手及撥款，盡快處理所有覆核個案。



▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



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燒味師傅失業多月 首日已交表 遭指去年收入不符要求遭拒批

沈先生從事飲食業，去年11月底覓得燒味師傅的新工作，原以月薪僱用，但隨著疫情升溫，餐廳晚市禁堂食，當時的僱主要求他轉為日薪，並要八折出糧，他認為做法不合理，在12月底便離職。前僱主在今年1月經銀行過數，向他支付去年11月份最後兩日及12月的工資，合計約2.2萬元。

沈先生指，辭去工作後一直失業，失業期間一直靠積蓄及縮緊開支，得悉政府推出「臨時失業支援」計劃後，他申請期首日已遞交表格，至近日收到申請不獲批的通知。據沈先生提供的截圖，當局拒批原因為「2021年10月至12月期間月入不符合2,700元至30,000元的要求」，他懷疑當局是因為他在今年1月才收到去年底的薪金，便當他在去年底沒工作、沒收入。

沈先生：完全無了解過就一刀切 好唔公平

沈先生表示，僱主在下月支付上月薪金是常理，不明白為何當局會拒批其申請，他最不滿是審批過程中，當局不曾聯絡他了解情況，亦無要求補交資料，「銀行（出糧）有過數紀錄，我唔介意你查，我唔係呃你（政府）。」

你（政府）唔問下我，完全無了解過就一刀切唔批，你話點就點，好唔公平。 沈先生

他續指，遞交申請時曾有職員向他表示計劃不設上訴機制，連日來致電到計劃熱線亦無人接聽，現時不知應如何提出覆核要求。他續指，當局推出計劃原為與市民共渡時艱的心意，但他明明合資格卻不獲批申請，相信坊間有不少人與他情況類同，「如果我哋小市民咩都唔識，無搵人求助，係咪就咁畀你（政府）欺凌？我覺得係欺凌呀直頭係！」

一萬蚊唔係天文數字，但係政府同市民共渡時艱嘅心意嚟㗎嘛。 沈先生

▼4月12日 $1萬失業支援計劃最後申請▼



工會收逾200工友求助 指當局拒批原因不合理

勞聯副主席譚金蓮指，近日在網上接到逾200名工友申請遭拒的求助，有些工友與屬同公司、同職位、薪金相約的同事一同申請，最終卻只有同事獲批；又有入息不固定的工友去年10月至12月其中一個月收入為3.1萬元，但三個月平均工資為2.9萬元，按當局指引理應合資格申請，但最終仍被當局以月入逾3萬為由拒批申請。

譚金蓮表示收到海量的工友求助個案，反映當局審批混亂。（資料相片／羅君豪攝）

譚金蓮：反映當局審批混亂 覆核欠透明度難令人信服

連同沈先生的個案，譚金蓮指，這些情況反映當局審批混亂，在審批申請時無認真查閱每宗申請的細節，導致有些符合申請資格的人不獲批。她續指，有工友透過電郵提出覆核要求，卻獲回覆不能就申請補交任何資料，令工友更疑慮不安。她表明，若然覆核只是當局「閉門」按內部準則做，透明度低，將難令市民信服。

譚金蓮說，當局推出計劃的概念是好，但最初估算不精準，申請人數遠超計劃預期，令執行上出了問題，如當局曾表明會寬鬆處理申請，似乎亦因撥款有限而「彈弓手」未能寬鬆處理，她促請當局增加人手及撥款，盡快處理所有覆核個案。

譚金蓮指，有工友透過電郵提出覆核要求，收到的回覆指不可修改或補交資料。（勞聯提供）

創新辦指申請人可經電郵要求檢視結果 須提出具體理據

政策創新與統籌辦事處回覆指，由於每個申請屬個別審批，不會就每個個案作出評論。就覆核結果的問題，處方回應指，申請人可電郵至enquiry@tur.gov.hk提出檢視申請結果的要求，並提出相關的具體理據，該電郵要註明其「臨時失業支援」計劃申請編號。

創新辦續稱，如申請人提出要求，並提出具體理據，會將有關的查詢轉交予政府代理人考慮。而政府代理人會再次檢視有關個案及理據，有需要時會要求申請人提交補充資料，完成審視後會將最終結果通知申請人。