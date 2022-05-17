沙半山手記｜政務司長誰屬？既生瑜、何生亮！

李家超成功當選第六屆行政長官（CE）後，組班便成頭號要務。眾所周知，特首班子的首輔官員，自然是政務司司長（CS），因為內閣架構上，政務司司長既是僅次於行政長官的第二號人物，統領九個政策局，長遠來說，更往往是特首之備胎，故這個二把手位置的安排，不可不慎重！



兩局長叮噹馬頭

坊間過去一個月，傳聞貼士四起，總的來說，不外乎三四位潛在人選。沙半山也追蹤此消息一段日子，暫有此下分析。早段日子只得保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞、財政司司長陳茂波三人在「候選」之中，但近日就多了一名候選人，就是超哥競選辦副主任譚志源。然而，斗膽分析，鄧炳強和曾國衞仍是熱門中的熱門，反之譚志源和陳茂波雖都是大才，但CS角逐中則暫屬次一批候選才俊。

沙半山的分析理據如下，雖有說超哥出身警隊，又主政保安局多時，若新內閣的二把手，仍是出身於紀律部隊，難免新政府有被標籤為「軍政府」之虞。且說超哥武毅勇武，倘若有位文官AO出身的政務官去輔佐，豈非更佳。然而沙半山的分析思路，並非如此。

首先，國家正持續面對美國為首等集團所造成的全面性圍堵，不論是外交、科技、貿易等範疇，美國對北京的針對性「攻擊」，不單沒有半分放鬆，反而是步步進逼，而香港處於祖國面向世界第一線的前沿陣地，主政的一二把手，自然要忠誠勇毅，就算面對外部勢力進一步猖狂攻擊，都必須要有敢於鬥爭的勇氣，更要有善於鬥爭的技巧，但這正是AO政務官長年訓練中所缺乏的特質。

5月8日，李家超當選特首。（資料圖片）

其次，超哥對經濟及司法律政等大政，固然有領軍之責，但畢竟此非他的傳統強項，故務必會委託其他強手匡扶主理，讓特首騰出精力，集中處理國家安全以及房屋兩大要務，若政務司司長並非與特首同氣連枝，僅是臨時配搭，恐怕特首將不易一展所長，故此沙半山分析，北京和特首思考起用紀律部隊背景的才俊，出任二把手的機會率，明顯較高。

剩下來的思考，曾國衞和鄧炳強都出身紀律部隊，孰優敦劣？沙半山認為， 二人真有「既生瑜、何生亮」之嘆。因為形勢上二人叮噹馬頭之外，二人的表現也各有千秋。

先說曾國衞，他年齡長過鄧炳強兩年，出任局長的資歷，也早於鄧炳強，出任入境處長時已先後在疫情初期，親赴內地和日本安排滯留香港人回港；出任政制及內地事務局後，又參與落實完善選舉制度等整套工作。加上，自回歸以來，北京和歷屆入境處長的關係，都是格外要好的，故曾國衞被視為熱門亦是大有道理。

至於鄧炳強的行情如何？沙半山認為，鄧炳強也絕對是熱門人選，鄧出任警務處長時，基本上參與平息整場暴動，同時國安法實施以來，鄧炳強掌管的保安局長也屢屢嚴厲執法，執行能力之高效，無容置疑，兼且在警隊時與超哥有多次擔任上司下屬的共事關係，料合作上早有默契，在藍絲組群中的人氣，更是風頭無兩，「捨鄧其誰」，故由鄧出任政務司司長的機會，也是甚高的。

譚志源現職馬會公司事務總監，在剛過去的選舉中，出任李家超競選辦副主任。（資料圖片）

為李家超助選 譚志源重返官場？

出身政務官的譚志源，固然是人傑啦，梁振英內閣中曾官拜政制及內地事務局，故與內地港澳系統官員早已熟稔，然而林鄭出任特首後，譚便掛冠而去，離開官場，轉戰賽馬會高管，此回襄助李家超競選工程，未來獲重用自必深有期許，但沙半山估計是，譚志源出任行政會議成員，甚至是行會召集人的機率較高。

首先回歸廿五年以來，除了許仕仁臨危受命，2005年被曾蔭權突然「徵召」回官場，出任政務司長兩年之外，其他一眾政務司司長如唐英年、林鄭月娥、張建宗等在出掌政務司司長之前，都是現屆政府的局長。故譚脫離政府團隊之後，重新加入政府，便出任高職的機會，似乎又略低。

其次是行會召集人陳智思很大機會離開，而陳智思當年便正是林鄭競選辦的主任，加上行會召集人每每代表政府，向國際友人及媒體有所接觸，長袖善舞且善於協調的譚志源，去協理行政會議這類顧問性架構，效果或許更佳。

財政司長陳茂波。（資料圖片）

陳茂波料留任財爺

最後輪到陳茂波，沙半山聞說，梁營失落特首大寶後，曾力勸陳茂波爭逐政務司長，然而傳聞波哥趨向留任財經體系，繼續發光發熱，多過調任政務體系云云….。

此外，沙半山收到風聲，特首內閣名單趨向「遲啲」一併公布，為何呢？聞說早前心儀祝福李家超的風聲，直至臨開跑之前一刻才放風，效果甚為理想，所以此回，極可能食髓知味，新一屆內閣名單也趨向愈遲公布愈好，總之一旦公布，便已臨近換屆，屆時即使任何人選出現爭議，亦已箭在弦上，欲罷不能，用內地的講法，就是開弓沒有回頭箭，安排是便於減少內耗，集中精力開展第六屆新局。