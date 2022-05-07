官員疫下凍薪議員照加　楊永杰倡按表現出糧　葉劉願跟大隊凍薪

過去兩年，現屆政府因應疫情自願凍薪，未有按機制加薪2.6%。相關薪津獨立委員會早前建議，新一屆政府官員薪酬恢復按年調整薪酬，並一併追回過去兩年凍薪期間的累積升幅，特首會同行會本周二（3日）已接納建議，將轉交候任行政長官辦公室考慮。

至於立法會議員，過去兩年並無跟從問責官員凍薪，仍然按機制根據丙類消費物價指數變動而加薪，按慣例每年10月作出調整。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，委員會的建議並非加薪，而是按通脹調整：「綜援、車費、所有公共服務都會按通脹調整啦！」她又稱，官員薪酬調整所涉及的金額不多。翻查資料，過去兩年行會成員也跟隨政府安排，作出凍薪的政治決定。

立法會議員楊永杰則認為，不論政治問責官員、立法會議員以及區議員都應該按照績效評估（KPI）調整薪酬。以官員為例，若達不到KPI目標，應該減人工，甚至不獲發人工。



林鄭班子疫下凍薪2年 下屆一次過追加 司局長每年袋多10幾萬元

林鄭班子凍薪兩年 議員照加薪2.1%

現時特首、政治委任官員、行政會議非官守成員，以及立法會議員的薪酬，按照機制，每年均會根據丙類物價消費指數變動而調整。過去兩年，丙類物價消費指數錄得升幅，不過特首林鄭月娥2020年起連續兩年宣布問責官員及行會成員凍薪，未有按機制加人工，兩年來累積、而未「加薪」的幅度已介乎2.6%至2.8%。

政府高官凍薪期間，立法會議員仍按機制加薪2.1%，目前議員每月薪酬103,130元，2020年10月前月薪為101,000元。而立法會主席薪酬較普通議員多一倍，兼任行會成員的議員則三分之二支薪。

葉劉：按通脹調整非加薪 如有共識不介意凍薪

葉劉淑儀強調，獨立委員會建議恢復按年調整薪酬並非「加薪」，而只是按通脹調整，又指政治委任官員人數不多，薪酬調整所牽涉金額較少，所動用的政府開支不多。而且最終是否採納獨立委員會的建議，須由下屆政府決定。

她續指，疫情下行會成員早前減薪一成，部份行會成員更加捐薪，例如行會召集人陳智思捐出25萬元，她也捐出了10萬元。至於立法會議員是否應該凍薪，葉劉淑儀指過去立法會議員沒有凍薪做法，若要凍薪需要議員達成共識：「呢個問題要問班長（廖長江），如果有共識嘅話，我唔介意！」

楊永杰指加薪徒添民怨 倡改以KPI釐定薪酬

楊永杰則稱香港百業蕭條，市民生活苦不堪言，問責團隊的薪酬相比全球並不低，而且有關官員表現不稱職，沒強烈理據支持加薪安排，促請官員與市民共渡時艱，繼續凍薪安排。他批評政府不理民間疾苦，有關加薪安排只會徒增民怨，不利政府施政。

他建議檢討薪酬調整機制，仿傚新加坡政府做法，所有政治委任官員和參與制訂政策的公務員，薪酬都應與其所屬決策局或部門的施政績效掛鈎。政府可對不作為、或有過失者扣薪，甚至不發薪。

新議員上任之初參觀立法會會議廳。（鄭子峰攝）

楊永杰：以質詢數目及出席率釐定議員薪酬

至於立法會議員方面，楊永杰認為經濟不景時，立法會議員也可以一同凍薪，並建議檢討立法會議員薪酬制度，加入績效評估，例如可根據立法會議員有否建言獻策、提出質詢以及出席率等調整薪酬。他指，區議員同樣可以按績效評估調整薪酬，「唔係贏咗就可以hea 4年。」

根據機制，區議員同樣每年參考物價指數變動調薪，但與官員及立法會議員不同，他們的調薪是參考全港最低開支50%住戶的甲類物價指數；而後者調薪，是參考全港最高開支10%住戶的丙類物價指數。根據機制，區議會去年初輕微減薪，連同營運開支等也輕微減少。