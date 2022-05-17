政府架構重組︱行會通過重組方案　新設3副司長、中策組復活

下屆政府架構重組方案出爐，據悉行政會議今日（17日）已通過方案。方案以現屆政府提出的「三司十五局」為藍本，候任特首李家超加入了新建議，消息指，包括增設政務司副司長、財政司副司長及律政司副司長三個職位，各自牽涉新增支援人員，擴大問責團隊。

新架構亦會重設「中央政策組」。原本的「三司十五局」方案預計涉及逾3,000萬元額外經常開支，因新方案擴大了編制，相信估算開支將進一步增加。特首林鄭月娥今早出席行會前預告，政府稍後會向立法會提交文件，內務委員會已成立小組準備審議，並於本周五舉行首次會議。



林鄭月娥任內以「政策創新與統籌辦事處」取代「中策組」，據了解會上未有交代「創新辦」的去留，亦未提及重設新聞統籌專員及特首辦高級特別助理職位。

重組涉逾3,000萬元額外經常開支

其餘政策局重組大致與林鄭一月提出的方案相同，內容包括運輸及房屋局分拆；新設文化、體育及旅遊局，即新一屆政府政策局由13個增至15個。

其他政策局改組方面，環境局改為環境及生態局；食物及衞生局改組成醫務衞生局；民政事務局改為民政及青年事務局；創科及科技局，改名為創新科技及工業局等。隨著林鄭月娥於今年4月宣布不競逐連任、李家超參選並當選，架構重組方案經過李家超考慮並作相應修改。