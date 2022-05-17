架構重組｜林鄭信行會今將通過　舊官僅留數月不尋常：與我同任滿

行政會議今日（17日）討論政府架構重組方案，特首林鄭月娥透露，候任特首李家超認可的架構重組方案，以現屆提出的「三司十五局」為藍本，也有新建議，有信心行會今日會通過方案。

被問到下屆政府組班時間緊迫，會否有現屆官員留任新政府一段時間，林鄭月娥稱，自己的職責是為協助下屆政府架構重組，並非要幫新特首「組隊」。若果下屆政府邀請官員留任數月，只為了填補真空期（fill the gap），是不尋常做法，她不希望看到，相信現屆官員與她的任期一樣，有信心李家超可尋覓到適當人選組班。



李家超提「三司十五局」以外新建議

至於有否與李家超就重組方案達成共識，林鄭月娥指，當選人提出的方案毋須經她同意，她的角色確保下屆行政長官能以最適當的架構履行職責。她提到，在2021年施政報告中拋磚引玉，提出改組為「三司十五局」，並非為她本人而做，而是為政府而做，政府今年1月向立法會提交詳細方案時收到很多支持，李家超也同意有關方案。目前交上行會的方案包括本屆政府提出的改組方案，也揉合了李家超提出的其他建議。

她補充，方案獲行會同意後，仍要面對立法會的挑戰，包括在人事編制委員會和財務委員會中，通過編制額外人手和開支，以及要在大會通過，所有工作會按部就班推進，期望在六月中可以全面落實。

本屆藍圖新組文體旅局、分拆運輸及房屋局

林鄭月娥今年1月提出的改組方案包括增設文化體育及旅遊局；分拆運輸及房屋局為兩個政策局，即「運輸及物流局」和「房屋局」；將食物及衞生局改組為醫務衞生局；以及重組民政事務局並改名為民政及青年事務局等。改組方案也提出下屆政府可考慮設立副司長職位，推進和協調「北部都會區」和「明日大嶼」等大型區域發展項目。