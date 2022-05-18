公務員薪酬︱工聯：私人市場不用眼紅應齊加　何君堯：須物有所值

公務員有望「疫境」加薪，最新的薪酬趨勢調查初步結果出爐，高級公務員薪趨淨指標為7.26%，中級為4.55%，低級為2.04%。特首會同行政會議將按機制，一併考慮本港經濟狀況、政府財政、生活費用變動、職方要求及公務員士氣，再拍板最終調薪方案，預料最快本月底有決定。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席郭偉强，相信公務員薪酬調整可以帶動私人市場薪酬調整，希望公務員、私人市場僱員及基層僱員都有機會加人工。勞聯議員林振昇指，下一屆政府官員薪酬調整將「解凍」，並會追回過去兩年因「凍薪」而累積的加幅。他指政府若不跟從指標為公務員加薪，難免有「肥上瘦下」之感，認為薪趨調查再度錄得正數，公務員今年加薪是有理有據。



勞聯議員周小松及林振昇聯合發聲明，促請政府跟從指標加薪，令公務員薪酬追回通脹，提升士氣。他們指公務員薪酬調整一向是依照市場指標，且政府的取態也會影響其他公營機構、非政府組織和部分私人公司的薪酬調整。

勞聯：政府取態影響其他機構的薪酬調整

工聯會議員郭偉强表示，公務員已經連續兩年凍薪，期間物價上升，今次薪酬趨勢調查呈正數，有助保持公務員購買力及提升士氣。他又指，今次調整可帶動私人市場的工資調整，認為大家不用「眼紅」，只要大家一起加薪，相信都會接受。

該黨另一議員梁子穎說，很多資助機構也會跟隨政府加薪，疫情下醫護工友工作量大增，希望加薪慰勞他們。

梁子穎又指，過去兩年最低工資都沒調整，若公務員繼續凍薪，擔心會影響最低工資加幅，對底層員工不公平，加劇貧窮懸殊，希望政府在決定薪酬調整幅度時，考慮到公務員士氣和醫護人員的努力等。

何君堯不反對加薪：「施恩」後「施威」

選委界立法會議員何君堯認為，公務員加薪不是問題，但要「物有所值」，未來對公務員的要求亦會相應提高。他形容加薪是向公務員「施恩」，其後才能「施威」：「你要人地係千里馬，唔能夠要馬兒好，又要馬兒不吃草。」他說明白私人市場「難撈」，希望藉公務員加薪，推動私人市場薪酬調整。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，行會將根據「六大因素」考慮公務員薪酬調整，包括薪酬趨勢淨指標、香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、職方對薪酬調整要求，以及公務員士氣。