薪趨調查出爐　淨指標介乎2.04%至7.26%　全體公務員有望加薪

影響公務員調薪幅度的「薪酬趨勢調查」結果今日（17日）出爐，今年的「薪酬趨勢總指標」高級公務員為8.3%、中級公務員為5.58%、低級公務員為3.2%。經扣除遞增薪額開支，高級公務員薪酬趨勢淨指標為7.26%，中級公務員為4.55%，低級公務員為2.04%。

薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝表示，政府會根據「薪酬趨勢淨指標」，再一籃子考慮香港經濟狀況、政府財政狀況、職方對薪酬調整要求、生活指數指標、及公務員士氣五大因素，決定最終調薪幅度。他指今次得出的淨指標無疑幅度較大，與去年經濟急速反彈6.4%有關，強調是如實反映市場狀況。

李鑾輝指公務員的薪酬水平一直參考私人市場釐定，否則難以吸引新人加入政府、也難以留住現職公務員，不過最終調薪幅度仍視乎政府及職方的磋商。政府將於本月下旬提出調薪方案，之後交由行政會議討論拍板。



李鑾輝指，今年邀請了160間私人公司，提供去年4月2日至今年4月1日的薪酬數據，最終獲111間公司回覆，收集了約13萬組數據，繼而得出相關數據。過去兩年疫下，薪趨指標先後出現輕微升幅及回跌，但最終政府都決定公務員凍薪，而今年指標明顯向上調整，李鑾輝認為，是反映私人市場經歷疫下凍薪後出現反彈情況。

經濟萎縮指標反升？李：調查回溯非前瞻

私人市場數據顯示，過去一年，約8成僱員基本薪酬獲得上調；而花紅佣金等額外薪金部分，也有5成僱員錄得增長，3成人維持平穩水平，不足兩成出現下調。不過，今年首季經濟收縮4%，為何薪趨指標反而大幅增長？李鑾輝解釋，一般私人公司都在2月農曆新年時決定加薪，而調整是考慮去年的經濟表現。

他指，薪趨調查是收集過去一年私人市場的數據，機制並非做預測，「要市場有數據先有得做」，無可否認「永遠都滯後」，但他強調並不構成問題，因為機制每年進行，足以涵蓋及反映不同時期的市場情況，「長遠計算並無問題」。

高層指標高企？李：較受市況影響而大升

調查發現高級僱員加薪幅度最高，李鑾輝指，一般在私人市場，高級僱員的薪酬升跌都「反應得好快」，市道不好時同樣很快減薪，因為他們的整體收入相當受花紅等浮動薪酬影響。今年指標較高，反映去年就業市場流動性較大，僱主「願意出多啲花紅留住人」。

李鑾輝相信，調查結果已經客觀、準確、真實地反映市場情況，而委員會亦有齊職方、管方及第三方人士。他說，下周會與不同公務員工會開會，最終調薪幅度則有待工會與政府磋商。他強調公務員的薪酬一直都是參照私人市場釐定，因此薪趨指標是很重要的數據，若公務員薪酬水平與私人市場出現太大差距，會導致政府難以吸引並留住人才。

薪趨調查出爐 各級公務員薪酬淨指標介乎2.04%至7.26%。（資料圖片）

過去兩年皆凍薪 去年薪趨淨指標全負

薪酬趨勢調查按年進行，以量度私營機構年度之間的薪酬變動，計出「薪酬趨勢總指標」，政府會從總指標中扣除遞增薪額，從而得出「薪酬趨勢淨指標」。去年薪酬趨勢調查，經扣除遞增薪額，高級公務員薪酬趨勢淨指標為-2.04%，中級公務員為-0.54%，低級公務員為-0.68%，全為負數。不過，最終未有按機制減薪，行政長官會同行政會議決定全體公務員凍薪，是連續兩年凍薪。