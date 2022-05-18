公務員有望加薪｜梁籌庭：人才流失須銀彈挽留　華員會形容追通脹

各級公務員今年有望「疫境」加薪！2022年的薪酬趨勢調查初步結果出爐，高級公務員薪趨淨指標為7.26%，中級為4.55%，低級為2.04%。當中高級公務員的淨指標創下近年新高，根據機制，低級公務員加薪會看齊中級，相信加薪幅度亦不俗。

薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝認為，數據反映去年經濟急速反彈向好的情況，強調公務員薪酬水平參照私人市場釐定，一旦出現大落差，政府將難以留住及吸引人才。



調查結果出乎不少人的預期，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭同樣感到詫異，明言「有得加，幅度仲咁多」屬意料之外。他指，數據顯示私人市場中高層大幅加薪，相信是因為大規模人才外流，「情況好嚴重，所以要用錢留住啲人。」他說公務員團隊有同樣情況，促請政府跟隨指標「加到足」，但坦言經濟仍未明朗，市民或有怨言：「希望市民理解，疫情下前線抗疫，封區派物資都係公務員，壓力真係好大。」



薪趨調查出爐 淨指標介乎2.04%至7.26% 全體公務員有望加薪

梁促如數加薪：公務員感「開心但冇信心」

梁籌庭坦言對調查結果感到意外，高級公務員的指標創下近年新高，而中級公務員指標同樣不低，相信反映近年香港人才嚴重流失，「要用錢留住啲人」。但與此同時疫情之下，經濟仍然不景氣，最終加薪方案如何，各方都會受壓，「公務員睇到個指標係開心、但無信心」，經濟狀況及民意只能交由政府考慮。

梁說，公務員團隊與私人市場一樣都出現人才流失，希望政府要「加到足，原數畀晒我哋。」而且過去兩年公務員凍薪，雖然指標一年升、一年跌，但互抵後公務員仍是吃虧。他理解市民可能有怨氣，「但希望大家理解，員方一定要求全數（加幅），無理由我哋自己斬幾兩。」他指，不少私人公司今年調薪都以政府馬首是瞻，相信公務員堅持「加足」，亦會遭受私人僱主攻擊。

華員會：追回通脹不等於加人工

華員會會長利葵燕接受訪問時表示，疫情嚴重扭曲了經濟，調查涵蓋金融、專業、電訊及公共事業等受影響較少的企業，沒有包含失業、半薪、開工不足及停薪的僱員情況，因此數據會較好，參考價值不大，也有較大偏差。她也認同因為移民潮、以及防疫措施嚴厲，令公司需要上調薪酬去吸引及挽留員工，特別是中高層職位。

利葵燕說，受到通脹壓力，追不到通脹已等同減薪，公務員過去兩年凍薪已經影響士氣，疫情期間須維持恆常服務，作為抗疫骨幹，壓力相當大。她說，明白公務員須與市民共渡時艱，為免製造社會分化，會平衡各方因素，下周向政府提交調整建議，強調追回通脹並不等於加人工，只是彌補購買力。

她又指，不希望公務員薪酬調整，成為社會爭議或社會分化的因素，會與政府商討薪酬調整幅度時會著重考慮其他因素。

料最快本月底有最終加薪方案

政府確認收到調查初步結果，指特首會同行政會議將按機制，考慮一籃子因素再決定調薪幅度。除了薪趨淨指標，其他考慮因素包括香港經濟狀況、政府財政、生活費用變動、以及職方要求與公務員士氣。薪趨會本月25日將召開會議考慮確認結果，27日公務員事務局將聽取工會意見。按照過往流程，預料最快本月底有最終加薪方案。