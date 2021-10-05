01消息｜打通鐵路新任督二脈　落馬洲支線延皇崗　洪水橋駁前海

本港與內地跨境交通網絡將有拓新版圖。據悉，明日（6日）發表的施政報告將公布兩項新跨境鐵路項目，除了盛傳中的洪水橋駁通深圳前海，亦會將落馬洲支線延伸至重建後的新皇崗口岸。前海是未來金融重鎮，新皇崗口岸被視為區內交通樞紐，香港以鐵路貫通後，猶如打通經濟、民生「任督二脈」。



新皇崗口岸採一地兩檢 通往大灣區樞紐

運輸及房屋局局長陳帆今年初曾表示，如將北環線落馬洲支線改經落馬洲河套區，連接至重建後的皇崗口岸，將有助加強跨境和河套區與市區的交通聯繫，而重建後的皇崗口岸亦已預留空間，提供北環線支線接入的條件，所以當局已於去年底邀請港鐵公司就北環線展開詳細規劃及設計時，一併考量有關可行性及效益。

據資料，新皇崗口岸最快於2023年峻工，接通深圳地鐵7號線、已規劃的20號線、深廣中軸城際線、穗莞深城際線，將成往來大灣區不同城市的重要交通樞紐。加上新口岸將採用「一地兩檢」通關模式，倘有落馬洲支線駁通，勢成港人來往內地新通關熱點。

洪水橋駁前海料2030年通車 陳恆鑌：行得太慢

至於盛傳中的洪水橋接駁前海鐵路，據報有關鐵路將設4個車站，洪水橋站將成轉車站，但具體走線待定。特首林鄭月娥早前表示，前海擴區後更接近香港，運輸基建是重要一環，同意新發展區要「基建先行」。

翻查《鐵路發展策略2014》，當時政府已曾研究建「港深西部快速軌道」，當時概念分3個部分，除前海連接洪水橋的路線外，更包括連接香港國際機場至深圳寶安國際機場，以及屯門南接駁小蠔灣支線，預計成本會超過1,100億元（2013年價格）。

《鐵路發展策略2014》曾提到港深西部快速軌道，最終未有落成，但當時指會留意前海發展，日後研究興建連接香港及前海的跨境快速軌道。（《鐵路發展策略2014》圖片）

接近政府消息人士指，洪水橋至前海新鐵路由設計至興建需時，估計約於2030年落成。

民建聯新界西立法會議員、立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，倘兩條新鐵路落實，可為港人特別是新界區居民往來內地帶來更大便利，惟他認為洪水橋至前海鐵路項目要到2030年才落成，「行得太慢，前海和洪水橋的發展都不能等。」他促請當局加強監督港鐵，加快興建，盡量縮短工程時間，一來為港人更快享受到有關效益，二來可減少工程對區民帶來的滋擾，「反而都要做，為何政府不能全面提速，加快來做？」