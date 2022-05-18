主持最後一次扶貧委員會會議細數成果　林鄭：體現民、商、官合作

行政長官林鄭月娥主持本屆政府最後一次扶貧委員會會議，總結扶貧工作成果。她說，上任以來，涵蓋社會保障計劃和各項福利服務的社會福利經常開支，5年上升了71%，由653億元大增至1118億元，升幅是歷屆政府之冠。



特首林鄭月娥任內社會福利經常開支大增71%。（資料圖片/鄭子峰攝）

政策令110萬人脫貧

林鄭表示，2020年起本港面對前所未有的新冠疫情挑戰，政府在恆常現金政策的基礎上推出多項一次性逆周期措施，以穩定經濟及就業環境。她指，根據去年11月公布的2020年貧窮人口數字，計及所有現金和公屋福利後，貧窮人口大幅由政策介入前的165萬減至55萬，令約110萬人脫貧，降低貧窮率15.7個百分點，扶貧成效十分明顯。

林鄭表示：「扶貧委員會是特區政府推動扶助弱勢社群的重要夥伴，除了為政府提供寶貴意見外，亦通過關愛基金和社會創新及創業發展基金撥款支援具補漏拾遺功能或先導計劃性質的項目，充分體現民、商、官合作和公眾參與。」

關愛基金承擔額，五年間增幅達193%。（資料圖片/歐嘉樂攝）

關愛基金、社會新基金資助項目大增

除了回顧現屆政府措施，委員亦聽取多個項目的進展，包括2017年7月至今，關愛基金推出23項新援助項目，承擔額增至約208億元，增幅達193%，共123萬人次受惠，累計增幅達80%。此外，自2017年7月至今，社會創新及創業發展基金的資助項目增加319個，增幅接近300%，資助總額增加2.6億元，增加超過500%，受惠人士增加26萬，增幅超過700%。

另外，政府統計處亦匯報了有關殘疾人士的最新統計調查，除了智障人士外，2020年全港共有53.42萬名殘疾人士，整體普遍率為7.1%。政府經濟顧問辦公室聯同政府統計處會以相關結果編製《2020年香港殘疾人士貧窮情況報告》，根據委員會所訂的「貧窮線」分析框架，詳細分析居於家庭住戶內的殘疾人士的貧窮情況，預計在今年下半年出版報告。