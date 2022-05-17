防疫限制續放寬　林鄭：非由專家帶著走　衡量經濟民意自有看法

特首林鄭月娥今早（17日）出席行政會議前見記者，表示目前每天確診數字在200至300宗間徘徊，污水檢測的100個樣本中約有3成仍屬陽性，承認疫情在低位膠著，但認為疫情仍然平穩、現時風險可控，所以社交距離限制將如期在後日（19日）起第二階段放寬，包括食肆堂食延長至午夜12時，酒吧可以重開並營業至凌晨2時。

林鄭指第五波已過高峰，但目前在低位膠著，沒有明顯下降或上升，雖出現一些群組感染，但疫情仍是穩控，認為現時的情況滿足了經濟需要及市民恢復正常生活的期望。



病毒繁殖率將穿「１」：預料之內、毋須過慮

林鄭月娥指，將如期在周四進一步放寬社交距離措施，包括晚市堂食延長至午夜12時，維持8人一枱；宴會活動人數上限由20人增至120人；酒吧酒館可重新開放，營業至凌晨2時，每枱4人，可容納最多七成半容量的顧客；部分未開放的處所也可以開放，例如麻雀館、郵輪等；戲院、表演場地、博物館和宗教場所等可增加入場人數；室內體育處所及部分健身中心做運動豁免戴口罩。

林鄭月娥指，病毒的即時繁殖率正在上升，相信數日內會升至超過1，但她指在社區人流增多之下，繁殖率上升是預料之內，認為市民毋須太擔心。

她稱第五波疫情高峰已經遠遠過去，目前處於低位膠着狀態，過去8至10天看不到明顯下降，亦沒有明顯上升，同時出現感染群組，因此仍有風險。她說，感染群組出現在人多密集的地方，而且感染人士有除下口罩，呼籲市民更小心，除飲食和運動外都要配戴口罩，最好戴KN95等貼面口罩。

專家疫情意見紛紜 林鄭：政府有政府嘅睇法

林鄭月娥續指，目前污水檢測樣本仍有3成呈陽性，已經恢復實施社區強制檢測；同時全港七分一人，即約100萬人須每日進行快速檢測，即使每日有200至300宗新增個案，也是可以明白的情況，大家不需要擔心，認為本港可進入第二階段放寬社交距離措施。 她說，政府的抗疫初心，是要保障公營醫療系統，現時醫院情況看來令人安心，患者住院人數只有700多人，留醫深切治療的病人僅2人，也有大量社區隔離設施，疫情已穩控，復常是滿足經濟需要及市民回復正常生活的期盼。

林鄭月娥表示，疫情正在處於膠着狀態，留意到近日有專家發表不同看法，提出2至3種防疫意見。她不想逐一評論專家看法，感謝他們在兩年多控制疫情的工作一直給予意見，但她強調專家沒有直接參與特區政府政策制定，只是提供一籃子考慮因素，「政府有政府嘅睇法」，不想被專家的言論牽着走，最終會平衡公共衞生、經濟需要和市民可接受程度，制定最適合的做法。

林鄭月娥指，通關仍然是政府的首要目標，若要與內地恢復通關，就必須重新討論和對接。以去年底已接近達成通關的方案基礎再研究，惟她沒回應是否繼續採取「動態清零」策略抗擊疫情。