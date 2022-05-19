陳朗昇不擬連任記協主席　赴牛津參與學人計劃：結束後如期回港

香港記者協會主席陳朗昇今日（19日）在社交媒體表示，他不會積極尋求連任，懇請有志者接任。陳預告自己10月開始，會參與英國牛津大學路透研究所的學人計劃，為期半年。

陳朗昇稱自己「好掛住香港」，加上該學人計劃希望參加者結束後返回原居地，因此他在英國必會謹言慎行，參與研究半年後如期返港。



記協將改選執委會 表決降低解散門檻

記協下月25日舉行周年會員大會，屆時將進行新一屆執委會選舉，並就修改會章條文投票。擬修訂的條文包括解散門檻由「全體有表決權會員不少於六分之五，以不記名投票表決同意」，調低至「全體有表決權會員超過一半，以不記名投票表決同意」。

陳朗昇早前表示修改解散門檻不代表記協「好快就執」，只是希望告訴會員，執委會對於以後所面臨的政治風險有所預案，暫時未到非結束不可的時間。