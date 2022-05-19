再工業化｜葉劉斥曾蔭權任內去工業化　因短視錯失創科黃金十年

立法會今日（19日）續會，討論並通過由紡織及製衣界議員陳祖恒動議的「制訂全盤工業藍圖，推動香港工業發展」議案，多個議員批評政府對工業支援不足，導致香港近年在工業發展落後，促請政府加快推動相關程序。

新民黨葉劉淑儀指，香港製造業曾有過輝煌歷史，但隨着國家改革開放、工業北移，香港製造業轉型。她批評前特首曾蔭權，在任期間去工業化，認為他只注重商貿服務是短視，令香港的工業及創科喪失黃金十年。她指近年政府跟隨國家步伐，大力投資創科是個好趨勢，透過大灣區的發展和深圳合作，亦是很好的機遇，同意工業透過創科提高檔次，在大學研究產業化，更要配合大規模研究。



立法會通過議案 促政府制訂發展工業藍圖

同屬新民黨的議員容海恩說，國家「十四五」規劃堅持以創新推動發展，以及支持香港建設國際創科中心，推動再工業化可令香港創科得以發展，並融入國家發展大局。她引用生產力促進局去年底《香港再工業化研究》的數據指，不少外地企業願以香港為主要市場，亦有超過一半企業表示計劃將生產線搬回、以及擴展至香港，反映香港有吸引企業發展的潛力，但必須解決香港欠缺土地的難題，設法增加創科用地和土地審批程序，鞏固香港科研和知識產權的地位。

陳健波：經濟結構長期失衡

保險界議員陳健波指，香港經濟結構長期處於不平衡狀態，經濟基礎不夠穩健。他表示，歷屆政府致力發展新興產業，但種種阻力導致發展有限，現屆政府所提出發展高端創科工業，不需要大量土地和勞動力，注重科研和國際市場、知識產權物流和稅制等層面，香港在這幾方面都有優勢，同時毋須將全部工序留在香港。香港可以擔任創科企業的協調和物流中心，負責科研、市場開發和自動化等生產程序，需要土地和人力的程序可留予大灣區工廠負責。

薛永恒：加大力度再工業化 已留350公頃創科用地

商務及經濟發展局副局長陳百里回應指，吸引境外資金和人才落戶香港，對香港經濟發展至關重要。政府在2022-2023年度，分階段增加9千萬港元經常撥款，加強投資推廣署的工作，同時加強香港在內地和海外的投資網絡、引進人才，同時積極培育本地設計人才，加大力度協助港商開拓內銷市場。

創新及科技局局長薛永恒表示，創科和再工業化對香港的經濟貢獻非常廣泛，難以用單一數字作全面衡量，會加大力度推行再工業化，明白創科及工業需有足夠用地，故已預留350公頃土地予創科發展。