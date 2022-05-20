工聯會晤李家超：有各類人才願入閣　麥美娟受邀？我無嗰啲消息

候任特首李家超今日（20日）繼續會見各政黨代表，工聯會會長吳秋北強調支持新政府的架構重組方案，包括設立副司長，希望李「搵到啱嘅人選」，新班子有一致的新政理念。他指會上明確向對方表示，工聯會在勞工、政治及民生等各方面都有人才，願意積極加入政府架構、全心全意為市民服務。

盛傳可能會加入新政府任局長的選委界議員麥美娟，則笑稱「呢度我無補充，因為我都無你嗰啲消息，啲消息係你哋有，我無啦。」被問到李家超是否已有「心水人選」並向工聯會發出邀請，吳秋北則說「具體唔講，總之我哋已經表達咗。」



工聯會盼解勞工、房屋、通關三大難題

吳秋北會面後表示，向李家超表明期望新政府解決三大問題，包括保障勞工、解決在職貧窮，覓地建屋、令市民安居樂業，以及盡快恢復與內地通關。他指政府必須優化最低工資政策，增加基層收入，訂立扶貧目標。

吳秋北認為，目前亟須創造條件與內地通關，當中尤其要照顧跨境工作、上學及就醫的港人。