葉劉評李家超謙和、林鄭遇風暴無力決策　提醒挑戰中央沒好結果

特區政府7月換屆，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，她對新一屆政府有很大期望。在領導公務員方面，最重要是特首聆聽意見及有團隊精神，她讚揚候任特首李家超為人謙和，有一定管理能力和見識，不論在能力或經驗上都適合出任特首。她提到現任特首林鄭月娥是很努力的公務員，但遇到政治風暴時作出決策有困難。



李家超欠財金經驗？葉劉：林鄭亦非金融專家

葉劉淑儀讚揚李家超為人謙和，指自己仍任保安局局長時已認識他，當時李家超是警方有組織罪案科主管，已經知道他查案方面很有能力。及後李家超升任警務處副處長，證明他有一定管理能力和見識，無論能力或經驗上也適合出任特首。

對於李家超被指缺乏財金經驗，葉劉淑儀認為最重要是用人，現任特首林鄭月娥也非金融專家，但找來財金專家出任行政會議成員，來屆政府都應該任用熟悉財金的人才出任官員，例如現任財經事務及庫務局局長許正宇有很好基礎。

她也指，現任特首林鄭月娥是很努力的公務員，但如林鄭所言她並非政治家：「作為行政人員嚟管治香港，遇到政治風暴或政治矛盾，作出決策就有困難。」

社會復和？葉劉籲公眾開放情緒 接受法庭裁決

被問到新一屆政府該如何促進社會復和，葉劉淑儀稱，如果有人因為過往的衝突，對政府和警方有意見，若涉及刑事罪行，須透過法庭裁決解決。她說，法庭很多判詞也寫得很好，引述其他普通法司法區的裁決，希望大家接受，開放自己的情緒，接受法庭的裁決。

她提到，2019年的騷亂令中央有決心引入措施，對香港行使全面管治權，促使香港「二次回歸」，強調如果香港有人不斷挑戰中央權威，危害國家主權和安全，一定沒有好結果，中央一定會出手：「呢個轉變嚟得早啲仲好，等我哋知道社會點調整。」

對於外界關注本港新聞自由受到損害，葉劉淑儀指，外國傳媒最主要報道的是兩家傳媒機構：「嗰兩家都唔係普通傳媒機構，如果唔從事一啲危害國家安全嘅活動，傳媒根本唔需要擔心，個紅線係好清楚。」