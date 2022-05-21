任劍輝堂妹、「細女姐」任冰兒仙遊　方國珊：對粵劇文化貢獻良多

粵劇名伶任冰兒今日（21日）凌晨過身，高壽91歲。西貢區議員方國珊在Facebook發文悼念，讚揚任冰兒扶持後輩，對粵劇文化貢獻良多。



任劍輝堂妹 首次演出為牡丹亭驚夢

人稱「細女姐」的粵劇名伶任冰兒今日（21日）凌晨3時左右在睡夢中離世，享年91歲。方國珊在社交平台發文悼念，讚揚有「二幫王」美譽的任冰兒一生敬業樂業，扶持後輩，對粵劇文化貢獻良多，曾於2012年獲得香港藝術發展局頒發「2011香港藝術發展獎」之「傑出藝術貢獻獎」。

方國珊提及任冰兒的演出生涯，包括首次演出《牡丹亭驚夢》，至1940年代中加入堂姐任劍輝和陳艷儂的「新聲粵劇團」，到1956年至1970年與任劍輝、白雪仙組成「仙鳳鳴劇團」，後於1977年加入「雛鳳鳴劇團」，以至2007年底於澳門演出《帝女花》為止。

方國珊人稱「哪吒」，源於1986年在電視劇《哪吒》飾演主角哪吒。（資料圖片）

與李香琴、譚倩紅等結義金蘭

「細女姐」任冰兒早年與另外8名「二幫花旦」朱日紅、李香琴、梁素琴、黎坤蓮、金影憐、許卿卿、英麗梨和譚倩紅結義金蘭，合稱「九大姐」。「細女姐」的影視作品繁多，早期有《好女兩頭瞞》、《唐伯虎點秋香》等，60年代則有《半壁江山一美人》、《再世紅梅記》等。

而方國珊在1985年於亞視藝員訓練班畢業，1986年在電視劇《哪吒》飾演主角哪吒，與不少演藝人士相熟，而藝人胡楓則是她的「契爺」。