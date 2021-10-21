回首粵劇十年高山低谷　西九戲曲監製：最感觸係佢哋話無糧出

2011年起出任西九文化區表演藝術主管（戲曲）兼監製的鍾珍珍，至今剛好十年，她見證粵劇重新走進年青觀眾群，又成功籌組及監製兩個小劇場劇目，首映後在北京接連獲獎到處巡迴演出。不斷在嘗試革新粵劇形象的她，由食玩與粵劇結緣，以至社會運動及疫情期間發現幕後工作人員無工開，卑微寄望粵劇界的每一名工作人員「有飯食養到家」，強調「盡量排除萬難，令到件事發生，而唔係郁啲就放棄，𠵱個先係我嘅責任。」



鍾珍珍（右）愛美食愛說笑，與演員打成一遍。(林朗天攝)

出入戲棚最愛食與玩

「我十幾歲就着住校服同同學去新光戲院睇（河北梆子戲國寶）裴艷玲演鍾馗，嗰時係貪戲院門口嗰條六蚊油炸鬼特別大條，可以一路睇一路食。」在香港出生的鍾珍珍，家人是馬來西亞人，她並非來自戲曲世家，粵劇的淵源卻與食玩有關。「家中前輩好鍾意睇（新界）棚戲，以前唔會單睇戲，好似廟會咁有嘢食、有嘢買、有盆菜，我去嘅目的唔係睇戲而係去玩，耳濡目染下聽咗好多戲，所以粵曲成日喺我個腦內不斷盤旋。」

她從小便與不少粵劇名伶結緣，羅家英便是十多歲時由長輩介紹認識，唱戲老師亦由羅推薦而來，但當年的她沒有選擇入行，由進入演藝學院以至外國留學選擇舞台燈光設計，與傳統粵劇未有直接關係。「嗰時有人問我有無興趣唱戲，屋企人話細路仔要讀書……（畢業回港）有做過中樂團、芭蕾舞團同電影節，𠵱個係天嘅安排，西九文化區一開始就係起戲曲中心先，否則我未必再接觸到𠵱樣嘢。」

粵劇到今時今日，可以好似App咁不停更新，所以佢先係多變，至於𠵱家又搞小劇場又搞茶館，其實將形式轉變一下，畀你taste（品味）一下，希望你唔好咁驚，希望你知道我哋（粵劇）好現代，唔係由古代穿越過嚟，令到大家舒服啲。 西九文化區表演藝術主管（戲曲）兼監製鍾珍珍

籌組不同類型的粵劇 讓觀眾更易入口

2011年10月她獲邀加入西九文化區，當時職銜是表演藝術經理（節目及教育），同事只有寥寥數個，由意念、策劃節目、籌備、邀請內地表演團體來港演出，以及宣傳推廣均要親力親為，她開始籌謀跳出固有粵劇框架的演出，由搭棚公演的西九大戲棚、新編南音及精選折子戲的茶館劇場，近年在星台及全國巡迴表演的小劇場粵劇《霸王別姬》及《文廣探谷》，以至辦團邀請在校學生到戲曲中心觀賞表演及學戲，她嘗試着不同變法，以更易入口的模式開拓新觀眾群，亦為外界視粵劇為古舊刻板的形象平反「粵劇到今時今日，可以好似App咁不停更新，所以佢先係多變，至於𠵱家又搞小劇場又搞茶館，其實將形式轉變一下，畀你taste（品味）一下，希望你唔好咁驚，希望你知道我哋（粵劇）好現代，唔係由古代穿越過嚟，令到大家舒服啲。」

雖然移走粵劇外在框架，嘗試以全新面貌呈現予觀眾眼前，但珍珍強調並不代表粵劇精粹已經消失。「等如你問我六、七十年代嘅叉燒包同𠵱家叉燒包有咩分別? 以前叉燒包可能大隻啲，但形狀有無變呀？餡有無變呀？其實可能真係無乜變，雪山叉燒包，菠蘿叉燒包，但係你心目中仍然諗緊佢係叉燒包，佢中間係無變過，變嘅只係跟時代跟環境（走）。」 當中由她有份籌辦的小劇場粵劇新編《霸王別姬》以及舞台燈光特效加強版《文廣探谷》先後在北京獲選最佳小劇場戲曲、最佳演員及戲曲類最佳劇目等獎項，證明粵劇變革的成功。

劇組無糧出觸動最深處：𠵱個我一直都記住

回首十年，戲曲中心由一塊大爛地發展成頗具規模的粵劇地標，期間並非無風無浪。2019年的社會運動，以及去年爆發的新冠肺炎疫情，珍珍屢次面對公演劇目延期或停館禁演，尤其前年霸王別姬的十場公演，因外隊無法來港，其中兩場幾乎要延期。「我有一日喺走廊行過，聽到有兩個『衣箱』，即係戲行的服裝師，佢哋兩個傾偈講『哎呀今個月無糧出，得西九啲糧咋！』 」

「我突然間好感觸 ，原來一直無關顧嗰啲細嘅，即係我做得唔夠……唔得，我要做足十場，至少應承佢份糧係有，𠵱個我一直都記住。」一向愛笑健談的珍珍言畢沉默數十秒，久久無法言語。

我唔係自己一個，茶館係一個團隊，小劇場又係一個團隊，做得領導就要對佢哋負責。 西九文化區表演藝術主管（戲曲）兼監製鍾珍珍

捱過疫情重新開館

越是艱難越要想辦法應對，前年十場公演，她調配部分場次，額外加九點半晚場完成，疫情去年起屢度停館期間，她又安排所有人到館排練，聲稱停演不停練，盡量讓各人安心，至茶館劇場今年3月重開，小劇場兩套劇目近月再度公演，終於迎來曙光。「盡量排除萬難，令到件事發生，而唔係郁啲就放棄，𠵱個先係我嘅責任。我唔係自己一個，茶館係一個團隊，小劇場又係一個團隊，做得領導就要對佢哋負責。」

她提起電影《梅蘭芳》中飾演男主角的黎明，為推卻日軍邀約幕前演出，不悉注射傷寒針及束鬚弄病自己的一幕戲，「黎明係要真整病自己，佢扮咪得咯，但佢過唔到自己個關，𠵱個戲係行內隱喻，唔可以詐病（唔出場）㗎。」戲如人生，珍珍未有如《文廣探谷》「楊家將」楊文廣走在台前提槍上陣救父殺敵，但當年那個坐在新光戲院堂座咬油炸鬼看戲的小妮子，早已脫變默默守在虎度門到最後的大領班。