電動巴士︱田北辰試搭開眼界　籲政府提供誘因換走短途線柴油車

新巴城巴母公司匯達交通引入全港首架雙層電動巴士，吸引不少政圈人士試坐。實政圓桌立法會議員田北辰與莊豪鋒、陳學軒等成員，今日（21日）就實地體驗一下。



田北辰表示，雙層電動巴士比柴油車貴1倍，呼籲政府提供誘因，讓巴士公司以電動車替換柴油車。



坦言成本昂貴 暫無法用於長途線

田北辰表示，雙層電動巴士較柴油車貴1倍，叉電3小時可以行駛200公里，如果用於長途線和過海，就需要經常停下來叉電，「成本非常之昂貴」。此外，對比同樣12米長的柴油巴士可坐130多人，該電動巴士只可坐113人，相差約20個位。

基於上述缺點，田北辰認為電動巴士暫時在香港沒有市場，但巴士公司亦嘗試引入，認為政府可以研究有甚麼誘因，鼓勵公司多用電動巴士。田北辰說，雙層電動巴士如用於短途線，叉一次電之後可以全日不用叉電，巴士公司「計到條數」，也就可以盡量用於短途線，但坦言長途線暫時未能使用，因為成本「搞唔掂」。

巴士公司將測試電動車和氫能車

田北辰指，全世界都在考慮電動巴士和氫能巴士，仍為未來重型貨車、巴士使用氫氣燃料是大趨勢。他說，氫氣巴士可以載130多人，10分鐘已能充好氫氣，指巴士公司在「枰緊」電動巴士和氫能巴士，誰是未來的趨勢，又形容今次巴士公司講解令他開眼界。

匯達交通引入的雙層電動巴士，會試行5B及22M線，即堅尼地城至大球場，以及啟德郵輪碼頭至土瓜灣，均是短途路線。公司早前表示，7月會購入全港首架氫能巴士，會與電動巴士一同測試。