電動巴｜九巴電動巴士今筲箕灣亮相　5.14起行14B爬坡上廣田邨

【九巴】本港踏入電動車時代，各間巴士公司都陸續使用電動巴士服務，其中九巴的比亞迪電動單層巴士，於上月已開始在6號線行駛，市民於彌敦道一帶可見到鮮明綠色的巴士蹤影。

九巴宣布，下周六（14日）起，電動巴士將加於14B路線服務，由牛頭角挑戰上斜到藍田廣田邨，冀可收集有關營運數據助電巴發展。



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九巴的電動巴士現時主要服務九龍區路線，不過今日「踩過界」，過海到筲箕灣巴士總站讓當區市民參觀。

九巴的單層電動巴士於上月底已投入服務，現時行走6號線，來往荔枝角及尖沙咀碼頭，市民於彌敦道可見其蹤影。九巴亦宣布，單層電巴5月14日起，將會行走14B路線，來往牛頭角至藍田。由牛頭角出發，雖然在觀塘一帶都是平路，但油塘邨之後需要爬坡到高怡邨、高俊苑往廣田邨總站。

電動巴士的爬坡能力向來備受關注，九巴表示，該路線會行經不同斜度的斜路，相信可收集到數據，對電巴發展有裨益。