$1萬失業支援｜鄧家彪收逾600上訴　逾半人「同事獲批自己無份」

政府臨時失業支援計劃至今仍未完成處理所有申請，近日有多個政黨反映，市民無故被拒絕申請但又苦無解釋機會，審批標準不清晰。工聯會立法會議員鄧家彪表示，上周自行設立平台供擬上訴市民提供資訊，至今已收到逾600宗個案，當中有約三分之二人涉及「同事獲批，自己無份」的情況。他要求政府從寬和加快處理上訴，運用第六輪抗疫基金的盈餘金額，盡力全數批出合資格或值得支援的僱員。



鄧家彪。（資料圖片）

有市民指無機會解釋就被拒

政策創新與統籌辦事處前日表示，會建立電子郵件和電話熱線的上訴渠道，但鄧家彪認為更關鍵的是政府能否從寬和加快處理。他指出，上周一公開建立「鄧家彪電子上訴表格」後，截至今日（5月22日）凌晨，已收到666個要求上訴的個案。

在政府拒絕的原因中，32%是申請當日仍有工作；28%是於指定時間未能交回資料或資料不符；12%是去年入息不符合資格（$2,700至$30,000）；5%是申請時停工少於30天；3%是失業少於連續30天；2%是並並受僱於指定受限處所；餘下則五花八門，主要爭議點是自願停工還是被解僱或受疫情影響，以及收入的爭議。

就政府拒絕的原因，45%上訴人表示「非常不同意，不符合事實，也不符合所提交資料」；36%上訴人表示「不同意，沒有機會補交資料或進行解釋」；13%表示「不清楚原因，難以明白」；只有3%表示「同意原因，不過本人略微超出條件，希望求情」。鄧家彪認為，由此可見部門拒絕批出的原因和過程難以服眾。他又指，大部份申請人是基於實情上訴和願意作出聲明符合資格。

此外，66%上訴人表示知道與自己同一僱主／公司的其他同事，情況一樣但已成功獲批，認為「同事獲批，自己無份」的情況毫不公道。鄧認為，以上情況說明審批標準和流程的公信力令人質疑，不明不白被拒個案預計非常多。

鄧家彪強烈呼籲，政府主責部門從寬和加快處理上訴，尤其對於真正失業或停工超過30天的工友一律批出，對於輕微超額的申請人也彈性處理，兌現計劃的承諾和以民為本的初心。他要求政府不遲於6月內，讓全部個案獲得公正處理和批出失業支援。