1萬元臨時失業支援　申請不成功10萬人有2個途徑上訴

政府推出的1萬元臨時失業支援計劃共收到約47萬宗，其中30萬宗申請成功，10萬宗不成功，其餘7萬宗申請仍在跟進中。連日來有不少人不滿申請被拒，又未能作出上訴，政策創新與統籌辦事處今晚（20日）公布，如申請人要求覆檢申請結果，可聯絡熱線183 6128或電郵至enquiry@tur.gov.hk。



▼4月12日 $1萬失業支援計劃最後申請▼



三個原因申請失敗

政策創新與統籌辦事處公布，已完成當中40萬宗審核，包括成功申請約30萬宗，和未能成功約10萬宗；其餘7萬宗申請，政府代理人正與申請人跟進，包括要求申請人提交補充資料等。

成功和未能成功申請者將會陸續收到手機短訊或電郵通知。未能成功申請的主要原因，包括：在申請當日仍然受僱或仍有工作；2021年第四季月入不符合2,700元至30,000元的要求；失業或因指定處所受限而停工少於連續30天等。

政府發言人表示，如申請人要求覆檢申請結果，政府代理人會重新審視有關申請，如有需要亦會要求申請人提供補充資料。在完成審視所有資料後，政府代理人會將最終結果通知申請人。

網上申請臨時失業支援金網址：https://www.tur.gov.hk/zh/

申請日期：3月23日至4月12日晚上11時59分（已截止）

登記臨時失業支援金十部曲：

