調查揭逾四成受訪工友被拒批臨時失業支援計劃　工會促設上訴機制

政府早前推出臨時失業支援計劃，向合資格業人士發放一萬元。惟申請期結束後，不少工友都收到申請遭拒通知。工聯會權益委員會於5月進行調查，發現逾四成受訪工友的申請不獲批，逾五成人受第五波疫情影響就業狀況仍未回復正常。工會指出，近期已收到接近450宗求助個案，部分申請被拒理由更是不合情理，促請當局增設上訴機制。



工聯會權益委員會於5月進行調查，發現逾四成受訪工友的申請不獲批，逾五成人受第五波疫情影響就業狀況仍未回復正常。（曾鳳婷攝）

有關優化「臨時失業支援」 計劃調查由工聯會權益委員會於5月7至16日期間以網上問卷形式進行，並收集328份回應。當中逾四成受訪人士表示申請不獲批，當中未能成功申請的原因包括未有失業但開工不足（29%）、申請所需的證明文件不足（23%）、申請手續繁瑣（23%）及失業少於30天（15%）。逾五成申請不成功人士曾致電計劃的熱線電話了解情況，但其中21%人表示熱線無人接聽，有21%人表示成功打通，但職員未能解答問題。

逾六成受訪人士就業情況仍未改善

問卷結果亦顯示有63%人的就業情況仍未改善，其中32%人表示仍失業已久收入歸零，16%則表示第五波疫情期間遭解僱，現靠散工兼職糊口，15%人表示開工不足。不少受訪者均希望政府優化及推出新一期的臨時失業支援計劃，例如支援開工不足的人士及延長資助期等。

工聯權委主任丘耀誠指出， 工聯會近期已收到接近450宗求助個案，部分申請被拒理由更是不合情理。當中一個個案事主受僱於表列處所，2月23日被僱主通知需要停工，事主於停工30天後便申請失業援助金，惟終被拒批。其後，事主嘗試致電熱線了解情況，接線職員則回覆指因他的公司證明停工日期為2月25日，不足連續失業或停工30日，故申請被拒。丘指出該個案停工日子前後只相差兩天，認為當局應放寬處理。

飲食業總工職會權益幹事招冠聰則表示，工會現時收到40宗求助個案，當中14宗更是來自同一間酒樓。招指，餐飲業界已受疫情嚴重打擊，不少停工工友均心急申請臨時失業支援金，形容該筆補助款項為他們的「救命錢」。然而，不少工友因不清楚申請流程，未在停工30日後才申請相關計劃，令他們遭到拒絕，未能解燃眉之急，更有同公司同工同酬的工友出現申請失敗或成功的情況。整個計劃主要經網上渠道申請，程序複雜又繁瑣，一些不熟悉電腦操作的申請者容易錯填或漏填資料。惟現時沒有上訴機制，有部分個案並沒有清楚反映申請失敗的原因，他形容情況猶如「不知死因」。

建議延長補交資料期限至兩星期

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳則表示，部份被拒批的工友連失敗原因也未能知道，即使致電熱線也無人接聽，質疑計劃審批及跟進的透明度不足。她亦提到，美容院已停業整整四個月，但業界其他行業不同，分別有底薪及佣金，屬多勞多得的行業，加上申請入息期限的三個月正值美容業旺季，她希望有關失業前月薪不超過3萬元的資格可以有條件放寬。

丘耀誠建議政府應將未能成功申請的個案重新審批，並把補交資料期限由5天延長至兩星期，讓錯填或漏填資料的申請者能於合理的時限內補回足夠的資料，亦應增設高效透明的上訴機制，讓申請者能夠維護自身合理權益的機會。此外，丘建議優化及推出新一期的臨時失業支援計劃，包括放寬失業前的月薪上限、縮短需失業不少於30天的要求、涵蓋至開工不足的人士及延長資助期至最多六個月等，讓有需要工友申請成功。