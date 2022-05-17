$1萬失業支援｜議員要求設上訴渠道　延長補交資料時限

【臨時失業支援計劃／津貼／保就業計劃2022／防疫抗疫基金6.0】政府早前推出「臨時失業支援」計畫，向合資格業人士發放一萬元，申請期結束後，部份工友陸續收到申請遭拒通知。工聯會議員陸頌雄今早（17日）於電台節目《千禧年代》表示，就計劃收到最少數百個求助個案，當中不少涉及申請被拒，有個案與公司大部分同事一同申請，僅一人被拒，要求設立公開的上訴機制，並延長補交資料時間到至少兩周。



▼3月23日 市民登記政府臨時失業支援計劃▼



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陸頌雄表示，收到最少數百個與計劃相關的求助，當中不少涉申請被拒，形容部分被拒的個案「幾奇怪」，舉例指有個案任職健身室組長，於申請期間負責協助同事了解流程，最終公司大部分人申請，惟僅得他被拒絕；另有部分是需補交資料，惟當局僅提供五天時間，有部分工友不懂使用電郵、上網，於補交的程序上有困難。

官方網頁的「常見問題」中亦有寫明會酌情處理工友情況。(「臨時失業支援」計劃網頁截圖)

他續指，另一類收到較多求助個案的情況，則是於失業期間，曾經有一、兩日「炒散」，而創新辦多次表示會酌情處理，但結果發現「揸得正、捉得緊」，反問「佢（工友）都係誠實先申報，依家係要懲罰誠實嘅人？定係政府覺得返兩日工係唔岩？」

陸頌雄要求計劃增設公開的上訴機制。（資料圖片）

他要求，計劃應增設公開的上訴機制，「議員收到市民求助都會幫佢寫信上訴，不如係指定地點、網上搞個上訴機制」，另外亦建議增設電話熱線上訴、因考慮有部分市民不懂上網，「俾人感覺政府係願意接納上訴，唔係有得上訴，但道門開到好窄。」至於補交資料方面，他提到，有部分資料要向僱主索取，惟不是每位僱主都非常合作，加上疫情緩和，工友不少重投工作，變相處理時間更少，建議時間可放寬至最少兩星期至一個月。