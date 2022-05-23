政圈風聲｜李家超料本周赴京領委任狀　就班底與中央交換意見

國務院總理李克強本月20日簽署國務院令，任命李家超為香港特區第六屆行政長官，7月1日就職。據了解，李家超本周啟程前往北京，領取國務院委任狀。



2017年林鄭相隔16日領委任狀

李家超5月8日當選特首，國務院上周六（20日）舉行全體會議，決定任命李家超為第六屆特首。翻查資料，現任特首林鄭月娥於2017年3月26日當選後，於4月11日在北京中南海紫光閣獲總理李克強頒發任命她為香港第五任特首的國務院令；同日下午，國家主席習近平接見林鄭月娥。



據了解，李家超本周內會前往北京領取委任狀，但未知逗留日數，候任特首辦公室人員將隨行。《香港01》正向候任辦查詢李家超何時赴京。

▼下屆政務司長熱門人選▼



政務司長人選未揭盅

正積極籌組新政府的李家超，預料此行會就班底人選與中央交換意見。有接近李家超人士指，新班子多個問責職位仍未確定人選，包括外界最關注的政務司長，李家超的「心水」人選能否獲開綠燈，仍有待定奪，反而財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊留任機會較高。

據聞，李家超近日與政界會面時，亦嘆道擔任特首壓力不小，外界期望新政府上任後盡快有實績，他希望組成新班子上台，立即推展工作。