回歸25年︱鄧炳強：護領導人免受恐襲挑戰大　憂有人趁機製造騷亂

保安局局長鄧炳強接受報章專訪時表示，回歸25周年紀念活動中，港府將動員一切執法部門的力量在保安上，而保護國家領導人免受恐怖襲擊威脅，以及防止新冠疫情傳播，是重大挑戰。



當局將做好最壞打算

目前仍未確定在回歸25周年慶典期間，會否有中央領導人來港為新一屆特首李家超及主要官員監誓，不過鄧炳強接受《南華早報》訪問期間表示，局方已做好準備保護來港嘉賓的安全，警方亦已更新裝備應對威脅。

他表明，本土恐怖主義活動和疫情是兩個主要威脅：「來賓到港後會被感染嗎？疫情防控措施是新的挑戰，必須制定一些措施……所有執法機構都會全力動員，在25周年紀念日發生的任何事情，都將成為焦點。很多人想在這時趁機在香港製造騷亂，我們不會冒此風險。」

鄧炳強又指，香港過去數年亦曾發生過「孤狼式」的襲擊，攻擊警察或在公眾地方企圖放置爆炸品等事件時有發生，執法部門已加強情報搜集、風險評估和反恐演習等工作，動員、行動和應急響應正在籌劃當中，當局亦已升級他們設備和技術，包括對付可疑無人機的工具，但行動細節不便透露。

鄧指，基於限聚令限制，預計今年的示威活動會減少，但當局會做好最壞打算，防範未經批准的集會。